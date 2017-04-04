|
Мой район. Коровы в парке, помойка на месте «Макдональдса» и первый дом-монолит – как Юго-запад менялся за 20 лет
05.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
— Наша жизнь — это цепь случайностей, с которыми мы соглашаемся и оставляем ситуацию, или не соглашаемся и меняем ее. Здесь была случайность, которую я не хотела менять, потому что чувствовала, что район мне понравится. Первую квартиру мы купили на проспекте Любимова, через пять лет переехали в квартиру побольше, в дом напротив – по адресу Белецкого, 2.
Самое главное, что мне понравилось в микрорайоне сразу — это широта и компактность. Он ограничен проспектом Дзержинского, улицами Алибегова, Рафиева и Белецкого. Почему-то Юго-Запад всегда путают с Малиновкой. Это неправильно, так как когда-то Юго-Запад был крайней точкой города. Малиновка начала строиться чуть позже. В отличие от Малиновки, Юго-Западу характерны широкие дороги и улицы, дома не «висят» над дорогами, есть где прогуляться.
На момент нашего переезда ничего толкового из инфраструктуры в микрорайоне не было. Например, парк Павлова представлял собой низину с молоденькими деревьями, которые постоянно объедали коровы. Мимо дорожек не побежишь по травке, коровы после себя оставляли «лепехи»! Дело в том, что рядом с микрорайоном, там, где сейчас находится жилой дом «Дюна», была одна деревня, а напротив — вторая. Там по утрам пели петухи. Я квартиру выбирала зимой и особо не придала значения такому соседству. Коровы мне не мешали, но в городе это лишний элемент. После, конечно, деревни были снесены, а на их месте появились новостройки с инфраструктурой.
Где-то в 2000-х годах власти района задумались о том, что стоит эту территорию привести в порядок. Через некоторое время в парк ограничили допуск животных, затем была проведена его реконструкция, появились лавочки, были проложены дорожки — парк стал местом притяжения людей для отдыха, прогулок. После появилась лыже-роллерная трасса и площадка для воркаута. Несколько лет назад городские власти обещали масштабную реконструкцию парка, однако, все планы, видимо, остались только на бумаге и в статьях СМИ.
Так как я родилась в сельской местности, мне было важно видеть простор из своего окна. Когда мы нашли вариант на Белецкого, где три окна выходят на парк Павлова, я быстро согласилась. Я знала, что перед домом ничего строить не будут. Однако, когда началось строительство «Дюны», я немного напряглась, но, в любом случае, это лучше, чем деревня с петухами.
— По улице Газеты «Правда» располагался «Кирмаш» и кинотеатр «Берестье». Там, где сейчас находится «Макдональдс», была ужасная помойка. После появления ресторана быстрого питания эта территория преобразилась и стала местом притяжения людей.
В сторону, где сейчас находится «Титан», долгое время вообще было неприятно смотреть, так как там стояло кирпичное полуразрушенное здание, где имелся настоящий притон. Меня удивляло, что прямо на въезде в город с брестской трассы гости столицы видят вот этот ужас. Сейчас на этом месте находится суд Московского района, а дальше ТРЦ «Титан». На момент появления ТРЦ – это было фантастическое сооружение, ничего подобного в районе не существовало. Раньше всем жителям микрорайона приходилось ездить в центр города, чтобы купить одежду, обувь. После открытия «Титана» такая необходимость отпала. Там много разных развлечений для детей, открылся современный кинотеатр, хватает хороших магазинов.
Не так давно микрорайон прирос еще одним интересным объектом – построили торговый центр «Магнит», который я очень люблю. Это компактный магазин, где есть все необходимое — от одежды и обуви до магазинов для творчества. Плюс возвели «Алми» рядом со студенческим городком, «Виталюр» на ул. Газеты «Правда», «Гиппо» на ул. Алибегова и магазин Jysk. Район стал удобен в плане покупок, больше в центр ездить не нужно. Но на это потребовался 21 год.
Самый первый палаточный рынок, который появился у нас в микрорайоне, расположился возле универсама «Курган» примерно в 1996-1997 году. Традиционный для того времени сервис – «примерочная» за занавеской на картонке. Представьте женщин, которые в -30° раздевались и примеряли одежду на этом рынке. Еще там продавали свежие фрукты и овощи, всем этот рынок очень нравился. После его перенесли и создали рынок «Московский», а затем на этом месте построили гипермаркет «Рублевский», оставив рынку только малую часть территории.
Лично я этим недовольна, так как меня лишают выбора, где делать покупки. Людям нравится покупать продукты на рынке у частников. Я знаю, что эту зелень или овощи человек вырастил сам. Там все свежее и натуральное. Этими жестокими условиями власти лишили работы продавцов, а покупателей — выбора. Это сделано в угоду большим магазинам, но я не знаю, почему торговые сети так боятся этих несчастных крестьян. Не думаю, что люди с пинскими огурцами и брестской клубникой составляют магазинам такую большую конкуренцию.
— Масштабные изменения в районе начались тогда, когда стартовала стройка метро. Жители микрорайона вздохнули, но дружно решили перетерпеть, так как знали, что это во благо. Дороги были перекрыты, образовывались пробки, пользоваться общественным транспортом было крайне неудобно. Но мы все терпели и ждали. Мы знали, что, когда откроется метро, расширится проспект Дзержинского, наш район приобретет другое уровень жизни и статус.
С момента открытия метро жизнь в микрорайоне закипела. Заметьте, что улица от станции метро «Петровщина» до станции «Малиновка» стала торговой: открылось очень много магазинов разной направленности.
После расширения проспекта Дзержинского пробок здесь практически не бывает. Отсюда до центра на машине я добираюсь за 15 минут. Раньше это была не дорога, а ниточка, вечно запаркованная машинами. На метро тоже дорога до центра занимает немного времени. Люди потому и стремились жить в центре, так как было сложно добираться до работы. Сейчас же в микрорайоне Юго-Запад эта проблема решена.
— Застройка в районе в основном старая и панельная, однако у нас нет ни одной «хрущевки». Квартиры не отличаются широким выбором планировок. Есть стандартные планировки, «чешский» вариант и блок-комнаты.
На Юго-Западе расположен небольшой коттеджный поселок с очень милыми домами. Когда он только начал строиться, я очень захотела там дом. Мы с мужем долго думали, но не решились — думали, не потянем финансово. После мы общались с людьми, которые купили себе такой дом. Объект можно было приобрести по цене трехкомнатной квартиры. До сих пор очень жалею, что не собрала правильно информацию и не изучила все возможности.
Первые новостройки в районе появились за магазином «Волгоград». Особенно запомнился дом-монолит с очень отталкивающими фасадами. Он до сих пор стоит – серый и угнетающий. Постепенно новых домов становилось все больше. Самым значительным жилым проектом в районе стал конечно же жилой комплекс «Московский». Дома очень хорошие, выглядели достойно. Но проект не реализовали полностью. Построены только дома-столбики, а дом- стена так и остался на бумаге.
Кто знает Минск, любит Юго-Запад. Это самый близкий спальный район к центру, в отличие от Шабанов или Ангарской. Это удобное и хорошее место для семей с детьми. У нас здесь много школ, детских садов, велодорожек, зеленых зон, больших спортивных стадионов. Я уважаю центр города, но мне в Юго-Западе жить очень удобно.
Фото: Павел Садовский
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мой район. Коровы в парке, помойка на месте «Макдональдса» и первый дом-монолит – как Юго-запад менялся за 20 лет
Кто знает о Минске больше, чем его жители? Realt.by начинает серию публикаций о микрорайонах столицы от лица людей, которые в них прожили много лет и точно могут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии