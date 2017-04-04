— Наша жизнь — это цепь случайностей, с которыми мы соглашаемся и оставляем ситуацию, или не соглашаемся и меняем ее. Здесь была случайность, которую я не хотела менять, потому что чувствовала, что район мне понравится. Первую квартиру мы купили на проспекте Любимова, через пять лет переехали в квартиру побольше, в дом напротив – по адресу Белецкого, 2.

Самое главное, что мне понравилось в микрорайоне сразу — это широта и компактность. Он ограничен проспектом Дзержинского, улицами Алибегова, Рафиева и Белецкого. Почему-то Юго-Запад всегда путают с Малиновкой. Это неправильно, так как когда-то Юго-Запад был крайней точкой города. Малиновка начала строиться чуть позже. В отличие от Малиновки, Юго-Западу характерны широкие дороги и улицы, дома не «висят» над дорогами, есть где прогуляться.

На момент нашего переезда ничего толкового из инфраструктуры в микрорайоне не было. Например, парк Павлова представлял собой низину с молоденькими деревьями, которые постоянно объедали коровы. Мимо дорожек не побежишь по травке, коровы после себя оставляли «лепехи»! Дело в том, что рядом с микрорайоном, там, где сейчас находится жилой дом «Дюна», была одна деревня, а напротив — вторая. Там по утрам пели петухи. Я квартиру выбирала зимой и особо не придала значения такому соседству. Коровы мне не мешали, но в городе это лишний элемент. После, конечно, деревни были снесены, а на их месте появились новостройки с инфраструктурой.

Где-то в 2000-х годах власти района задумались о том, что стоит эту территорию привести в порядок. Через некоторое время в парк ограничили допуск животных, затем была проведена его реконструкция, появились лавочки, были проложены дорожки — парк стал местом притяжения людей для отдыха, прогулок. После появилась лыже-роллерная трасса и площадка для воркаута. Несколько лет назад городские власти обещали масштабную реконструкцию парка, однако, все планы, видимо, остались только на бумаге и в статьях СМИ.

Так как я родилась в сельской местности, мне было важно видеть простор из своего окна. Когда мы нашли вариант на Белецкого, где три окна выходят на парк Павлова, я быстро согласилась. Я знала, что перед домом ничего строить не будут. Однако, когда началось строительство «Дюны», я немного напряглась, но, в любом случае, это лучше, чем деревня с петухами.