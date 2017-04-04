﻿ Цена на газ для Беларуси к 2025 году может приблизиться к российской. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цена на газ для Беларуси к 2025 году может приблизиться к российской

05.04.2017 07:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Минск и Москва могут к 2025 году приблизить цены поставок газа Минску к ценам, которые существуют в приграничных с Беларусью российских регионах, считает вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Цена на газ для Беларуси к 2025 году может приблизиться к российской
© Sputnik / Виктор Толочко
Эйсмонт рассказала, о чем говорили Лукашенко и Путин в Питере

"Задача состоит в том, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене в поставках газа Беларуси, к цене, которая есть в России, по крайне мере, в том ценовом поясе, который граничит с нами", — заявил Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1". Он пояснил, что речь идет об актуальных ценах на газ для Смоленской, Брянской области, Новгорода, даже той же Москвы.

Касаясь газовых договоренностей, вице-премьер уточнил, что цены на газ для Беларуси будут снижены с 2018 года. Газовые договоренности будут действовать на протяжении трех лет.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Беларусь вернет недоплаченную сумму за российский газ "дочке" Газпрома, а российская компания предоставит скидку на 2018-2019 годы. Ее размер Газпром обсудит со своим белорусским партнером в ближайшее время.

Цена на газ для Беларуси к 2025 году может приблизиться к российской
© Sputnik / Виктор Толочко
РФ возобновит поставки нефти в Беларусь не позднее 13 апреля

Также Семашко оценил экономический эффект для Беларуси достигнутых президентами двух стран в минувший понедельник договоренностей о возобновлении поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн в год, снятии с Минска обязательства поставлять в Россию один миллион тонн нефтепродуктов ежегодно, а также о снижении цены на российский природный газ с 2018 года. По его словам, речь идет о сумме около 500 миллионах долларов в текущем году, а в два последующих года — по 800 миллионов.

Так, по оценкам белорусской стороны, отмена обязательной поставки в РФ нефтепродуктов из Беларуси, которая в последнее время была невыгодна белорусским НПЗ, даст возможность Минску зарабатывать на более выгодных поставках дополнительно 150 миллионов долларов в год.

Российская сторона пока воздерживается от комментариев по новой субсидии, но, по предположениям "Ъ", ее обеспечит не бюджет РФ, а российские нефтегазовые компании.

"Хотя многие детали договоренностей (размер скидки на газ) неизвестны, можно констатировать: эта субсидия будет обеспечена не за счет бюджета РФ, а за счет доходов нефтегазовых компаний РФ. Так, "Роснефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз" исторически поставляют нефть на белорусские НПЗ по достаточно выгодным ценам, теперь эта премия в отношении четверти объемов (6 млн тонн) уйдет", — пишет издание.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире белорусского телевидения рассказал о компромиссе по газовому вопросу на 3-летнюю перспективу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
БМЗ окажут господдержку еще на 30 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика