МИНСК, 5 апр — Sputnik. Минск и Москва могут к 2025 году приблизить цены поставок газа Минску к ценам, которые существуют в приграничных с Беларусью российских регионах, считает вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.



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"Задача состоит в том, чтобы прийти в конце концов к 1 января 2025 года к одинаковой или очень близкой цене в поставках газа Беларуси, к цене, которая есть в России, по крайне мере, в том ценовом поясе, который граничит с нами", — заявил Семашко в эфире телеканала "Беларусь 1". Он пояснил, что речь идет об актуальных ценах на газ для Смоленской, Брянской области, Новгорода, даже той же Москвы.

Касаясь газовых договоренностей, вице-премьер уточнил, что цены на газ для Беларуси будут снижены с 2018 года. Газовые договоренности будут действовать на протяжении трех лет.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что Беларусь вернет недоплаченную сумму за российский газ "дочке" Газпрома, а российская компания предоставит скидку на 2018-2019 годы. Ее размер Газпром обсудит со своим белорусским партнером в ближайшее время.



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Также Семашко оценил экономический эффект для Беларуси достигнутых президентами двух стран в минувший понедельник договоренностей о возобновлении поставок российской нефти в объеме 24 миллиона тонн в год, снятии с Минска обязательства поставлять в Россию один миллион тонн нефтепродуктов ежегодно, а также о снижении цены на российский природный газ с 2018 года. По его словам, речь идет о сумме около 500 миллионах долларов в текущем году, а в два последующих года — по 800 миллионов.

Так, по оценкам белорусской стороны, отмена обязательной поставки в РФ нефтепродуктов из Беларуси, которая в последнее время была невыгодна белорусским НПЗ, даст возможность Минску зарабатывать на более выгодных поставках дополнительно 150 миллионов долларов в год.

Российская сторона пока воздерживается от комментариев по новой субсидии, но, по предположениям " Ъ ", ее обеспечит не бюджет РФ, а российские нефтегазовые компании.

"Хотя многие детали договоренностей (размер скидки на газ) неизвестны, можно констатировать: эта субсидия будет обеспечена не за счет бюджета РФ, а за счет доходов нефтегазовых компаний РФ. Так, "Роснефть", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ и "Сургутнефтегаз" исторически поставляют нефть на белорусские НПЗ по достаточно выгодным ценам, теперь эта премия в отношении четверти объемов (6 млн тонн) уйдет", — пишет издание.