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РФ блокирует поставки техники с нероссийскими сертификатами ЕАЭС

05.04.2017 09:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. В Федеральной таможенной службе России и в Евразийской экономической комиссии признают существование проблемы с оформлением ФТС РФ ввозимой в Россию сложнобытовой техники с сертификатами соответствия ЕАЭС, которые выданы в других странах Союза.

РФ блокирует поставки техники с нероссийскими сертификатами ЕАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Несколько дней назад международные производители сложнобытовой техники заявили о проблеме с таможенной очисткой грузов на российской таможне. По их словам, это объясняется тем, что программное обеспечение электронного декларирования ФТС РФ признает сертификаты соответствия единой формы, выданные только в России, поэтому сертификаты, выданные в Беларуси, Армении, Казахстане и Кыргызстане, российскими таможенными службами не принимаются. 

"Мы знаем об этой ситуации", — сообщили Sputnik в ФТС РФ.

В то же время собеседники Sputnik отметили, что официальный комментарий будет дан позднее. Аналогично отреагировали и в ЕЭК.

Между тем, как отметили в беседе со Sputnik знакомые с ситуацией представители компаний-импортеров, ФТС РФ отправляет грузы, имеющие нероссийские сертификаты соответствия, на несколько другую таможенную процедуру. В частности, требуется представить дополнительные документы, в том числе уставные документы компании, договор с органом по сертификации, документы на ввоз образцов для прохождения испытаний, протоколы этих испытаний и так далее. Все это удлиняет процедуру, кроме того, считают импортеры, многие документы являются конфиденциальными.

Кроме того, полагают в компаниях, сотрудники таможни не имеют достаточной квалификации, чтобы оценивать протоколы сертификационных испытаний.

В настоящее время Беларусь и Армения уже направили в ЕЭК запросы, в которых просят разъяснить сложившуюся ситуацию и оценить, насколько правомерны действия ФТС РФ.   

 
Теги: Минск
 
 
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В ЕАЭС и ФТС России знают об этой проблеме, она связана с внесением изменения в программное обеспечение электронного декларирования таможенных грузов.

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