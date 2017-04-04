Кобринская швейная фирма «Лона» присоединена к могилевскому предприятию «Моготекс». Решение о реорганизации принято на собрании акционеров 28 марта, сообщает сайт «Лоны».

Соответствующее решение 30 марта приняли и акционеры могилевского предприятия.

«Моготекс» проведет эмиссию акций. «Дополнительный выпуск акций, рассчитанный исходя из соотношения чистых активов ОАО «Моготекс» и ОАО «Швейная фирма «Лона», будет распределяться между акционерами присоединяемого общества пропорционально количеству принадлежащих им акций. Приходящееся каждому акционеру ОАО «Швейная фирма «Лона» количество акций ОАО «Моготекс» округляется до целого числа методом математического округления, но не может быть менее единицы», — говорится в сообщении на сайте могилевского текстильного предприятия.

По данным сайта Еmitent.info, 98,5% акций «Моготекса» принадлежат государству. Доля государства в «Лоне» еще больше — 99,13%. По информации этого же сайта, начиная с 2015 года и по второй квартал 2016 года включительно кобринское предприятие работало с убытками.