Контролирующие органы не одобрили решение муниципального предприятия Daugavpils satiksme, которое выбрало белорусский «Белкоммунмаш» в тендере на закупку восьми трамвайных вагонов.

Как сообщается на сайте Даугавпилсской городской думы, из контролирующих органов получено отрицательное заключении по процессу закупки, поэтому снова будет проведена оценка предложений претендентов и заново принято решение о победителе торгов. Причины, вынудившие отменить реализацию контракта, не сообщаются.

Тендер на закупку крупных партий трамвайных вагонов предприятие Daugavpils satiksme объявило в начале 2016 года. Обновление трамвайного парка проводится параллельно с модернизацией соответствующей инфраструктуры, а деньги в объеме 13 млн евро на проект выделил Евросоюз. Завершить модернизацию городских трамвайных путей общей протяженностью 3,4 км планируется к 1 августа 2023 года.

Холдинг «Белкоммунмаш», который сейчас диверсифицирует рынки сбыта, принял участие в торгах в консорциуме с рижской компанией VirtusSV. Претенденты соперничали по трем лотам, но торги состоялись по одному — поставки восьми четырехосных трамвайных вагонов. Соперниками «Белкоммунмаша» и VirtusSV стали три латвийские компании — Elektrotransportas, TMHBи Daugavpilslokomotivjuremontarupnica. Цена одного вагона у «Белкоммунмаша» составила 261 800 евро, у конкурентов, соответственно, 311 800 евро, 400 000 евро и 906 360 евро.

Предложение белорусско-латвийского консорциума во главе с «Белкоммунмашем» показалось членам комиссии по закупкам Daugavpils satiksme соответствующим всем тендерным требованиям и выигрышным в плане цены. В итоге в начале января этого года контракт общей стоимостью 2,094 млн евро достался белорусскому производителю и его латвийскому партнеру.

Однако в ближайшее время комиссия должна провести новые торги и заново сравнить предложения конкурентов.

Будет ли участвовать в них «Белкоммунмаш», получить комментарий не удалось.