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Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам
05.04.2017 11:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение трех-четырех лет привести в порядок местные дороги и заявил, что ответственность за это будет лежать, прежде всего, на губернаторах.
© Sputnik/
В среду глава государства провел совещание по вопросу развития местных автомобильных дорог. Он напомнил, что еще в декабре 2016 года, во время открытия второй Минской кольцевой автодороги пообещал заняться этим вопросом. В минувшем году состояние местных дорог и порядок распределения "дорожной" госпошлины критиковали белорусские депутаты.
"Вопрос не просто назрел. Он перезрел в силу определенных причин. В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог", — заявил президент в ходе совещания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Информационная табличка на МКАД
Лукашенко отметил, что в последнее время в стране уделяется большое внимание развитию сети основных республиканских автомагистралей, при этом состояние местных дорог ушло на второй план. Он назвал критику со стороны населения справедливой и заметил, что от шести до десяти тысяч километров дорог требуют неотложного ремонта.
"При этом надо иметь в виду, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам", — подчеркнул белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что местные органы власти в данном вопросе постоянно ссылаются на нехватку средств.
"В этой связи хочу сразу вас предупредить: средств всегда не хватало, даже в советские времена", — заметил он.
Глава государства напомнил, что ранее для финансирования дорожных работ была введена госпошлина за допуск транспорта к участию в дорожном движении.
"Конечно, это мизерные средства по сравнению с теми, которые нужны сегодня для восстановления и ремонта дорог местного значения", — сказал президент.
© Sputnik / Виктор Толочко
Строительство 2-й кольцевой дороги
Он напомнил, что в Беларуси новые дороги теперь строятся с бетонным покрытием. В Беларуси достаточно технологий строительства таких объектов.
"Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль за губернаторами", — сказал президент.
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Президент потребовал максимум за четыре года привести в порядок местные дороги и велел не жаловаться на недостаток средств.
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