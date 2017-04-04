МИНСК, 5 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение трех-четырех лет привести в порядок местные дороги и заявил, что ответственность за это будет лежать, прежде всего, на губернаторах.

В среду глава государства провел совещание по вопросу развития местных автомобильных дорог. Он напомнил, что еще в декабре 2016 года, во время открытия второй Минской кольцевой автодороги пообещал заняться этим вопросом. В минувшем году состояние местных дорог и порядок распределения "дорожной" госпошлины критиковали белорусские депутаты.

"Вопрос не просто назрел. Он перезрел в силу определенных причин. В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог", — заявил президент в ходе совещания.



© Sputnik / Виктор Толочко Информационная табличка на МКАД

Лукашенко отметил, что в последнее время в стране уделяется большое внимание развитию сети основных республиканских автомагистралей, при этом состояние местных дорог ушло на второй план. Он назвал критику со стороны населения справедливой и заметил, что от шести до десяти тысяч километров дорог требуют неотложного ремонта.

"При этом надо иметь в виду, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам", — подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание, что местные органы власти в данном вопросе постоянно ссылаются на нехватку средств.

"В этой связи хочу сразу вас предупредить: средств всегда не хватало, даже в советские времена", — заметил он.

Глава государства напомнил, что ранее для финансирования дорожных работ была введена госпошлина за допуск транспорта к участию в дорожном движении.

"Конечно, это мизерные средства по сравнению с теми, которые нужны сегодня для восстановления и ремонта дорог местного значения", — сказал президент.



© Sputnik / Виктор Толочко Строительство 2-й кольцевой дороги

Он напомнил, что в Беларуси новые дороги теперь строятся с бетонным покрытием. В Беларуси достаточно технологий строительства таких объектов.

"Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль за губернаторами", — сказал президент.