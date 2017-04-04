﻿ Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам

05.04.2017 11:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал в течение трех-четырех лет привести в порядок местные дороги и заявил, что ответственность за это будет лежать, прежде всего, на губернаторах.

Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам
© Sputnik/
Маршрут и характеристики МКАД-2

В среду глава государства провел совещание по вопросу развития местных автомобильных дорог. Он напомнил, что еще в декабре 2016 года, во время открытия второй Минской кольцевой автодороги пообещал заняться этим вопросом. В минувшем году состояние местных дорог и порядок распределения "дорожной" госпошлины критиковали белорусские депутаты. 

"Вопрос не просто назрел. Он перезрел в силу определенных причин. В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог", — заявил президент в ходе совещания.

Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам
© Sputnik / Виктор Толочко
Информационная табличка на МКАД

Лукашенко отметил, что в последнее время в стране уделяется большое внимание развитию сети основных республиканских автомагистралей, при этом состояние местных дорог ушло на второй план. Он назвал критику со стороны населения справедливой и заметил, что от шести до десяти тысяч километров дорог требуют неотложного ремонта.

"При этом надо иметь в виду, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам", — подчеркнул белорусский лидер. 

Президент обратил внимание, что местные органы власти в данном вопросе постоянно ссылаются на нехватку средств.

"В этой связи хочу сразу вас предупредить: средств всегда не хватало, даже в советские времена", — заметил он.

Глава государства напомнил, что ранее для финансирования дорожных работ была введена госпошлина за допуск транспорта к участию в дорожном движении.

"Конечно, это мизерные средства по сравнению с теми, которые нужны сегодня для восстановления и ремонта дорог местного значения", — сказал президент. 

Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам
© Sputnik / Виктор Толочко
Строительство 2-й кольцевой дороги

Он напомнил, что в Беларуси новые дороги теперь строятся с бетонным покрытием. В Беларуси достаточно технологий строительства таких объектов.

"Четыре года на то, чтобы не просто изыскать какие-то средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль за губернаторами", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент потребовал максимум за четыре года привести в порядок местные дороги и велел не жаловаться на недостаток средств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусские трамваи не пустили в Европу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика