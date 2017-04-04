МИНСК, 5 апр — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия, сообщили Sputnik в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ранее в Минсельхозпроде заявляли, что инспекторы Россельхознадзора прибудут в Беларусь для проверок белорусских предприятий мясной и молочной промышленности. Там выражали надежду, что ограничения на поставки белорусского продовольствия будут сняты в середине апреля.

"В среду специалисты Россельхознадзора прибыли в Беларусь, они начали работу на предприятиях в Гомельской и Брестской областях", — сообщили в министерстве.

В Минсельхозпроде добавили, что инспекции продлятся до 9 апреля.

Как сообщалось, в настоящее время ограничения на поставки мясной продукции в РФ действуют в отношении 12 молокоперерабатывающих предприятий, 8 мясокомбинатов и трех крупных птицефабрик Беларуси.