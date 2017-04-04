Мингорсуд оставил в силе решение об аресте оператора телеканала «Белсат» Александра Борозенко на 15 суток по статье «Мелкое хулиганство». Судья Игорь Любовицкий рассматривал кассационную жалобу журналиста на решение суда Московского района в отсутствие Борозенко, который находится в изоляторе на Окрестина. Таким образом, на свободу он выйдет 9 апреля.

В суде по ходатайству адвоката снова продемонстрировали видео задержания Борозенко, которое он снял сам. На видео слышно, что, вопреки показаниям сотрудников ОМОНа на первом процессе и их протоколам, Борозенко не ругается матом, не выкрикивает лозунгов и представляется журналистом.

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Видео:

Судья Любовицкий посмотрел видео на ноутбуке и удалился в совещательную комнату. А через 10 минут вернулся и постановил оставить решение Московского суда без изменений.

Напомним, Александра Борозенко отправили на 15 суток ареста 27 марта после задержания на Дне Воли. Решение вынесла судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний сотрудников ОМОНа. Так, Михаил Варивончик сказал, что Александр Борозенко выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом. Другой омоновец, Артем Михалевич, сказал, что Борозенко высказывал «недовольство» против декрета № 3. Милиционеры также говорили, что Борозенко размахивал руками, несмотря на то что у него в руках была камера со штативом.

31 марта еще одного журналиста «Белсата» Александра Любенчука задержали и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Журналист якобы ругался матом прямо в Первомайском РУВД, куда его доставили после обысков в минских офисах «Белсата» по делу трехлетней давности о праве на товарный знак BELSAT.