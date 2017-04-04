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Видео снова не помогло. Мингорсуд оставил в силе резонансный арест журналиста "Белсата"
05.04.2017 10:42 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорсуд оставил в силе решение об аресте оператора телеканала «Белсат» Александра Борозенко на 15 суток по статье «Мелкое хулиганство». Судья Игорь Любовицкий рассматривал кассационную жалобу журналиста на
В суде по ходатайству адвоката
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Судья Любовицкий посмотрел видео на ноутбуке и удалился в совещательную комнату. А через 10 минут вернулся и постановил оставить решение Московского суда без изменений.
Напомним, Александра Борозенко
31 марта еще одного журналиста «Белсата» Александра Любенчука задержали и составили на него протокол о мелком хулиганстве. Журналист
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Видео задержания, которое не подтверждает показания омоновцев о том, что Борозенко ругался матом и выкрикивал лозунги, не убедило и судью Мингорсуда Игоря...
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