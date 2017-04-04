Пятнадцать из двадцати четырех белорусских банков в прошлом году увеличили прибыль. Всего один банк показал убытки. Неожиданным лидером по объему прибыли оказался Белагропромбанк, проблемные активы которого активно разгребали вторую половину года. В итоге четвертый квартал оказался столь удачным, что банк с 10-го места по итогам трех кварталов вышел на первое.

Белагропромбанк увеличил прибыль в 4,9 раза, заработав 206,5 млн рублей. «Данный результат обусловлен рядом внешних и внутренних факторов, — прокомментировали результат в пресс-службе банка. — Основным стала поддержка президента и реализация мер правительства по оздоровлению финансового состояния сельскохозяйственных организаций путем принятия соответствующих указов главы государства». Второе место по прибыль занял крупнейший банк страны по размеру активов, Беларусбанк — 154,8 млн рублей (рост в 1,5 раза).

Первым из частных банков и третьим в системе стал Приорбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen и седьмой по размеру активов, снизивший прибыль на 3,9% по сравнению с 2015-м годом. Четвертое место досталось дочке российского Газпромбанка Белгазпромбанку, увеличившему прибыль на 6,1%.

Среди системообразующих банков, резко снизивших прибыль, следует отметить БПС-Сбербанк, третий в стране по размеру активов. Дочка российского Сбербанка еще по итогам трех кварталов опережала результаты аналогичного периода прошлого года, но год завершила со скромной прибылью 2,3 млн рублей, что в 8,6 раза меньше уровня 2015 года и только 21-е место в системе. В конце года TUT.BY писал сразу о нескольких проблемных объектах, которые кредитовал БПС-Сбербанк, это и Минске">многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка в Минске, и недостроенное здание отеля Hyatt Regency на Старовиленском тракте и торговый комплекс Green City в Каменной Горке.

Убыток по итогам года получил банк «Решение», до середины прошлого года известный как «Трастбанк» . Банк сработал в минус на 5,7 млн рублей.

Национальный банк в прошлом году провел стресс-тесты , показавшие, что банковская система обладает достаточным запасом прочности. При этом эксперты, опрошенные БелаПАН считают, что устойчивость белорусских банков весьма условна и зависит от состояния госфинансов. В частности эксперты обращают внимание на двукратный рост в прошлом году проблемных активов банков. При этом отсутствие реформ в реальном секторе и низкая эффективности госпредприятий, ведет к тому, что кредитные риски для банков сохраняются и могут возрастать. При этом способность банков нейтрализовать кредитные риски зачастую зависит от возможности реализовать залоги, принятые в качестве обеспечения при выдаче кредитов. В случае, если залог — это имущество госпредприятия, с реализацией могут быть проблемы.

Научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук обращал внимание на еще одну проблему — капитал банков. При коэффициенте достаточности капитала банков на 1 января 2017 года 18,6%, что почти в два раза превышает установленный норматив, в ряде случаев капитал сформирован не «живыми» деньгами, а государственными облигациями. То есть очень высока взаимосвязь между качеством госдолга и состоянием банковской системы.









