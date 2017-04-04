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Банки штормит. Прибыль ключевых игроков рынка изменилась резко и разнонаправленно
05.04.2017 12:01 — Новости Экономики | Tut.by
Пятнадцать из двадцати четырех белорусских банков в прошлом году увеличили прибыль. Всего один банк показал убытки. Неожиданным лидером по объему прибыли оказался Белагропромбанк, проблемные активы которого активно разгребали вторую половину года. В итоге четвертый квартал оказался столь удачным, что банк с 10-го места по итогам трех кварталов вышел на первое.
Белагропромбанк увеличил прибыль в 4,9 раза, заработав 206,5 млн рублей. «Данный результат обусловлен рядом внешних и внутренних факторов, —
Первым из частных банков и третьим в системе стал Приорбанк, входящий в австрийскую банковскую группу Raiffeisen и седьмой по размеру активов, снизивший прибыль на 3,9% по сравнению с 2015-м годом. Четвертое место досталось дочке российского Газпромбанка Белгазпромбанку, увеличившему прибыль на 6,1%.
Среди системообразующих банков, резко снизивших прибыль, следует отметить БПС-Сбербанк, третий в стране по размеру активов. Дочка российского Сбербанка еще по итогам трех кварталов опережала результаты аналогичного периода прошлого года, но год завершила со скромной прибылью 2,3 млн рублей, что в 8,6 раза меньше уровня 2015 года и только 21-е место в системе. В конце года TUT.BY писал сразу о нескольких проблемных объектах, которые кредитовал БПС-Сбербанк, это и Минске">многофункциональный комплекс с элитным отелем возле цирка в Минске, и
Убыток по итогам года получил банк «Решение», до середины прошлого года
Национальный банк в прошлом году
Научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук
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Пятнадцать из двадцати четырех белорусских банков в прошлом году увеличили прибыль. Всего один банк показал убытки. Неожиданным лидером по объему прибыли...
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