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Россия восстановит поставки беспошлинной нефти только после погашения Беларусью долга за газ
05.04.2017 12:20 — Новости Экономики | Tut.by
Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам, пишет
«В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае», — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Беларусь с 13 апреля.
Напомним, накануне вице-премьер Беларуси Владимир Семашко
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин заявили о том, что
Сумма задолженности Минска перед Москвой за газ составляла на конец марта 726 млн долларов.
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"В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период - тогда да, могут начаться. Только в этом случае", - сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок...
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