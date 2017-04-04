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Россия восстановит поставки беспошлинной нефти только после погашения Беларусью долга за газ

05.04.2017 12:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Увеличение беспошлинных поставок нефти из РФ в Беларусь начнется 13 апреля только в том случае, если Минск доплатит за поставленный газ, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович журналистам, пишет РИА «Новости».


Фото: Reuters

«В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае», — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Беларусь с 13 апреля.

Напомним, накануне вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что поставки российской нефти в Беларусь возобновят в прежних объемах не позже 13 апреля. А новое соглашение по нефти, согласно которому Беларусь будет получать 24 млн тонн в год, будет действовать до 2024 года включительно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин заявили о том, что нефтегазовый конфликт, возникший между странами полтора года назад, успешно разрешен. По их словам, все проблемы будут решены в течение 10 дней. 

Сумма задолженности Минска перед Москвой за газ составляла на конец марта 726 млн долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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"В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период - тогда да, могут начаться. Только в этом случае", - сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок...

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