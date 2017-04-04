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Дворкович: РФ нарастит поставки нефти в РБ только после доплаты за газ

05.04.2017 12:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Российская сторона готова увеличить с 13 апреля поставки нефти в Беларусь лишь при условии полного погашения Минском недоплаты за потребленный в 2016 году природный газ, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович: РФ нарастит поставки нефти в РБ только после доплаты за газ
© Sputnik/
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Во вторник вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, комментируя газовые договоренности президентов России и Беларуси, заявил, что РФ с 13 апреля восстановит до уровня 24 миллиона тонн в год поставки нефти в республику. 

"В случае если мы получим платеж за газ за прошлый период — тогда да, могут начаться. Только в этом случае", — сказал Дворкович в ответ на вопрос об увеличении поставок нефти в Беларусь с 13 апреля, сообщает РИА Новости.

Дворкович: РФ нарастит поставки нефти в РБ только после доплаты за газ
© Sputnik Алексей Даничев
Лукашенко о газовом споре: сожалею, что так получилось

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, проблемы будут решены в течение 10 дней. Вопрос поставок российской нефти в Беларусь в прежнем объеме урегулирован, сообщил позже министр энергетики РФ Александр Новак.

По данным российской стороны, газовый долг Минска на данный момент превысил 700 миллионов долларов.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.    

 
Теги: Минск
 
 
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Россия готова увеличить поставки нефти в Беларусь только в том случае, если получит полную оплату газового долга Минска за 2016 год.

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