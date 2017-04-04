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Лукашенко поручил закатать белорусские дороги в бетон
05.04.2017 12:53 — Новости Экономики | БДГ
Пока в Беларуси строили республиканские автомагистрали, местные дороги пришли в негодность. Их ремонт и восстановление следует закончить к концу пятилетки.
Об этом 5 апреля на совещании по вопросу развития местных автомобильных дорог заявил президент Беларуси Александр Лукашенко,
По его словам, местную дорожную сеть в Беларуси необходимо привести в порядок за три-четыре года. «Вопрос не просто назрел. Он перезрел в силу определенных причин», - сказал президент.
При этом Александр Лукашенко поручил делать дороги максимально бетонным покрытием и «за те средства, которые будут выделены». Он отметил, что уход местных дорог на второй план вызвал справедливые нарекания со стороны населения на состояние дорожной сети в регионах.
Всего неотложного ремонта требуют 5-10 тыс. километров дорог.
Напомним, что в Беларуси с 2014 года
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Пока в Беларуси строили республиканские автомагистрали, местные дороги пришли в негодность. Их ремонт и восстановление следует закончить к концу пятилетки.
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