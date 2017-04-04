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Лукашенко поручил закатать белорусские дороги в бетон

05.04.2017 12:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Пока в Беларуси строили республиканские автомагистрали, местные дороги пришли в негодность. Их ремонт и восстановление следует закончить к концу пятилетки.

Об этом 5 апреля на совещании по вопросу развития местных автомобильных дорог заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, местную дорожную сеть в Беларуси необходимо привести в порядок за три-четыре года. «Вопрос не просто назрел. Он перезрел в силу определенных причин», - сказал президент.

При этом Александр Лукашенко поручил делать дороги максимально бетонным покрытием и «за те средства, которые будут выделены». Он отметил, что уход местных дорог на второй план вызвал справедливые нарекания со стороны населения на состояние дорожной сети в регионах.

Всего неотложного ремонта требуют 5-10 тыс. километров дорог.

Напомним, что в Беларуси с 2014 года был введен «налог на дороги» , а с 2016 года транспортный налог для пенсионеров перестал быть льготным. Гендиректор «Минскоблдорстроя» предлагают ввести более справедливый «налог на дороги», однако в министерстве транспорта и коммуникации заявляют, что делать это не будут.

 
 
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Пока в Беларуси строили республиканские автомагистрали, местные дороги пришли в негодность. Их ремонт и восстановление следует закончить к концу пятилетки.

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