В ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House «Нации в транзите» Беларусь смогла по итогам 2016 года улучшить свой суммарный рейтинг по уровню демократии. Улучшение минимально и произошло за счет попадания оппозиции в парламент и снижения уровня репрессий по отношению к противникам власти во время парламентских выборов. Улучшаются позиции Беларуси уже два года подряд .

Freedom House каждый год ставит оценки исследуемым странам от 1 до 7, где 1 — лучший балл, а 7 — худший. Каждая страна оценивается по семи показателям. Традиционно показатели Беларуси находятся в диапазоне с 6 до 7. Однако в 2016 году в Беларуси минимально улучшился рейтинг в категории «национальное управление» с 6,75 до 6,5. Это позволило повысить общий индекс с 6,64 до 6,61.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Национальное управление 7 7 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,5 Избирательный процесс 7 7 6,75 6,75 7 7 7 7 7 6,75 6,75 Гражданское общество 6,5 6,5 6,25 6 6 6,25 6,5 6,5 6,5 6,25 6,25 Независимые СМИ 6,75 6,75 6,75 6,5 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Местное управление 6,5 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 Независимость судов 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 7 7 7 7 7 7 Коррупция 6,25 6,25 6 6 6 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 Сводный уровень демократии 6,68 6,71 6,57 6,5 6,57 6,58 6,71 6,71 6,71 6,64 6,61

Улучшение объясняется «снижением милицейского насилия против оппонентов власти в ходе парламентской кампании и формированием более политически разнородного парламента, где оппозиционеры заняли места впервые с 2000 года».

Автором доклада в этом году стал белорусский политолог, директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич. В анализ не включались события 2017 года, такие как возобновление арестов за участие в акциях протеста и разгон Дня Воли 25 марта.

В докладе делается прогноз, что в 2017 году у белорусских властей не будет существенных стимулов для демократизации и усиления защиты прав человека, потому что «отношения с США и Евросоюзом уже частично нормализовались». Также в докладе отмечается, что если власти почувствуют угрозу внутренней стабильности, исходящую от протестов, они ужесточат политический контроль над ситуацией.

По оценке Freedom House, ключевыми вызовами для Беларуси в 2017 году при этом сценарии будут «углубление экономического кризиса и большее вовлечение России в белорусскую политику».