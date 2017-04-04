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Список услуг, которые можно оказывать без регистрации ИП, расширят в РБ

05.04.2017 13:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Правительство Беларуси предлагает расширить перечень видов экономической деятельности, не относящихся к предпринимательской.

Такое предложение содержится в проекте указа президента "О регулировании деятельности физических лиц", который рассмотрела созданная главой государства рабочая группа по стимулированию деловой активности. Текст проекта документа размещен на сайте Республиканской конфедерации предпринимательства.

Так, согласно проекту указа, к предпринимательской деятельности предлагается не относить ряд услуг, которые оказывают физлица. В частности, речь идет об услугах по ремонту часов и обуви, перетяжке, сборке и ремонте мягкой мебели, компьютерном программировании, ремонт и обслуживание офисной и компьютерной техники, если они осуществляются на дому.

Кроме того, не будут являться предпринимательством услуги по сдаче жилья на сутки для проведения свадеб, корпоративов и банкетов, услуги по сдаче жилья на сутки для проживания, производство на дому кондитерских и других кулинарных изделий и их самостоятельная продажа.

Также не понадобится регистрация в качестве ИП для оказания услуг по колке, пилению и разгрузке дров, проведения занятий йогой, фитнесом в домашних условиях или с выездом к заказчику.

Без регистрации ИП можно будет заниматься шитьем, вязанием, пошивом обуви, оказанием услуг по ремонту квартир.

Лица, занимающиеся видами деятельности, не отнесенными к предпринимательской, будут обязаны уплачивать единый налог по указанным ставкам.

Кроме того, правительством подготовлен проект указа о расширении перечня видов ремесленной деятельности. В нем также прописано право ремесленников продавать свои изделия в помещениях, используемых для их изготовления, рекламируя их в интернете и пересылая по почте покупателю.

 
Теги: Минск
 
 
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Не понадобится регистрация для сдачи жилья посуточно, проведения свадеб и корпоративов, производства домашней выпечки, проведения занятий фитнесом на дому,...

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