На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 апреля прошли очередные торги валютами. Российский рубль вновь начал расти, перекрыв достигнутый в самом начале апреля максимум к белорусскому рублю.

Доллар снизился на BYN0,006 — до 1,8808 рубля.

Евро опустился на BYN0,0002 — до 2,0083 рубля.

Российский рубль вырос сразу на BYN0,0234 — до 3,3628 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

С 6 марта продолжительность торговой сессии на валютных торгах БВФБ увеличена на 1 час.