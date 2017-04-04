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На торгах 5 апреля российский рубль вновь обновил максимум к белорусскому
05.04.2017 13:37 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 апреля прошли очередные торги валютами. Российский рубль вновь начал расти, перекрыв достигнутый в самом начале апреля максимум к белорусскому рублю.
Доллар снизился на BYN0,006 — до 1,8808 рубля.
Евро опустился на BYN0,0002 — до 2,0083 рубля.
Российский рубль вырос сразу на BYN0,0234 — до 3,3628 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
С 6 марта продолжительность торговой сессии на валютных торгах БВФБ увеличена на 1 час.
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Российский рубль вырос сразу на BYN0,0234.
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