Как вернуть переплату в ФСЗН, может ли ИП включить в расходы на услуги банка по перечислению дохода, как правильно организовать бизнес на совместных покупках, - эти и другие вопросы пришли к новому выпуску проекта "Закон по полкам" .

Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы пользователей TUT.BY в среду, 5 апреля в 14.00. Вопросы принимаются в комментариях к прямому эфиру на странице белорусского портала TUT.BY в социальной сети Facebook, а также на адрес air@tutby.com с пометкой "Закон по полкам". Подключайтесь!

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!