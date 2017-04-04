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"Закон по полкам" об организации совместных покупок и переплате в ФСЗН
05.04.2017 13:54 — Новости Экономики | Tut.by
Как вернуть переплату в ФСЗН, может ли ИП включить в расходы на услуги банка по перечислению дохода, как правильно организовать бизнес на совместных покупках, - эти и другие вопросы пришли к новому выпуску
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Как вернуть переплату в ФСЗН, может ли ИП включить в расходы на услуги банка по перечислению дохода, как правильно организовать бизнес на совместных покупках, - эти...
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