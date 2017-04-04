﻿ "Закон по полкам" об организации совместных покупок и переплате в ФСЗН. 21.by
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"Закон по полкам" об организации совместных покупок и переплате в ФСЗН

05.04.2017 13:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Как вернуть переплату в ФСЗН, может ли ИП включить в расходы на услуги банка по перечислению дохода, как правильно организовать бизнес на совместных покупках, - эти и другие вопросы пришли к новому выпуску проекта "Закон по полкам".

Юрист, основатель группы бизнес-консультантов  Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы пользователей TUT.BY в среду, 5 апреля в 14.00. Вопросы принимаются в комментариях к прямому эфиру на странице белорусского портала TUT.BY в социальной сети Facebook, а также на адрес air@tutby.com с пометкой "Закон по полкам". Подключайтесь!

 

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Как вернуть переплату в ФСЗН, может ли ИП включить в расходы на услуги банка по перечислению дохода, как правильно организовать бизнес на совместных покупках, - эти...

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