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Курсы валют: доллар и евро подешевели на торгах 5 апреля
05.04.2017 14:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, свидетельствуют данные БВФБ.
Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют на четверг 6 апреля:
Таким образом, на торгах 5 апреля доллар США подешевел на 0,32%, евро также потерял в цене, однако немного — всего 0,01%, российский рубль — наоборот, подорожал на 0,7% к курсу среды.
В целом корзина валют подорожала в Беларуси на 0,24%.
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Российский рубль поднялся в цене - теперь 100 RUB стоят дороже в Беларуси более чем на две копейки.
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