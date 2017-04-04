МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, свидетельствуют данные БВФБ.

Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют на четверг 6 апреля:

доллар США — 1,8808 рубля

евро — 2,0083 рубля

100 российских рублей — 3,3628 рубля

Таким образом, на торгах 5 апреля доллар США подешевел на 0,32%, евро также потерял в цене, однако немного — всего 0,01%, российский рубль — наоборот, подорожал на 0,7% к курсу среды.

В целом корзина валют подорожала в Беларуси на 0,24%.