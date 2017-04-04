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Курсы валют: доллар и евро подешевели на торгах 5 апреля

05.04.2017 14:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, свидетельствуют данные БВФБ.

Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют на четверг 6 апреля:

  • доллар США — 1,8808 рубля
  • евро — 2,0083 рубля
  • 100 российских рублей — 3,3628 рубля

Таким образом, на торгах 5 апреля доллар США подешевел на 0,32%, евро также потерял в цене, однако немного — всего 0,01%, российский рубль — наоборот, подорожал на 0,7% к курсу среды.

В целом корзина валют подорожала в Беларуси на 0,24%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль поднялся в цене - теперь 100 RUB стоят дороже в Беларуси более чем на две копейки.

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