МИНСК, 5 апр — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил Минсельхоз России проверить, действительно ли он предвзято относится к продуктам питания из Беларуси.



© Sputnik Алексей Даничев Пять часов переговоров: президенты урегулировали все спорные вопросы

"Я попросил руководство меня отвести в сторону — может быть, я действительно вредитель какой-то? … Вот пусть он (Евгений Непоклонов, замминистра сельского хозяйства – Sputnik) теперь какое-то время Беларусь поведет, посмотрит, где предвзятость", — сказал он журналистам на форуме "ОвощКульт-2017".

Президент России Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко в понедельник 3 апреля сообщил, что поручил правительству РФ отправить специалистов на белорусские предприятия для урегулирования соответствующих вопросов, касающихся фитосанитарных норм.

Белорусский президент 3 февраля поручил возбудить дело в отношении Данкверта за препятствование им поставкам белорусского продовольствия в Россию. Спустя несколько дней МВД страны заявило, что проводит доследственные проверки в отношении сотрудников Россельхознадзора.