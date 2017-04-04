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Данкверт больше не хочет заниматься белорусскими продуктами

05.04.2017 13:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил Минсельхоз России проверить, действительно ли он предвзято относится к продуктам питания из Беларуси.

Данкверт больше не хочет заниматься белорусскими продуктами
© Sputnik Алексей Даничев
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"Я попросил руководство меня отвести в сторону — может быть, я действительно вредитель какой-то? … Вот пусть он (Евгений Непоклонов, замминистра сельского хозяйства – Sputnik) теперь какое-то время Беларусь поведет, посмотрит, где предвзятость", — сказал он журналистам на форуме "ОвощКульт-2017".

Президент России Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко в понедельник 3 апреля сообщил, что поручил правительству РФ отправить специалистов на белорусские предприятия для урегулирования соответствующих вопросов, касающихся фитосанитарных норм.

Белорусский президент 3 февраля поручил возбудить дело в отношении Данкверта за препятствование им поставкам белорусского продовольствия в Россию. Спустя несколько дней МВД страны заявило, что проводит доследственные проверки в отношении сотрудников Россельхознадзора. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава российского ведомства попросил, чтобы он временно не занимался вопросами поставок в РФ продуктов из Беларуси.

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