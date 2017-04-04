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Правительство расширит перечень видов деятельности без регистрации ИП

05.04.2017 14:38 — Новости Экономики | БДГ  
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Согласно проекту указа президента «О регулирвоании деятельности физических лиц» в Беларуси могут расширить список видов деяельности, для которых регистрация ИП не понадобится.

На сайте Республиканской конфедерации предпринимательства был размещен текст проекта документа, согласно которому правительство предлагает не относить к предпринимательской деятельности осуществляемые физическими лицами услуги по ремонту часов и обуви, ремонту и восстановлению, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика, индивидуальная сборка мебели, оказание услуг по настройке музыкальных инструментов, компьютерное программирование, консультационные услуги и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационного обслуживания, ремонт, техническое обслуживание офисных машин, компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере, осуществляемые в домашних условиях либо с выездом к потребителю.

Не потребуется регистрации в качестве  ИП или юрлица для сдачи жилья посуточно для проведения свадеб, юбилеев, банкетов и иных мероприятий, предоставления мест для краткосрочного проживания физических лиц, производства кондитерских и прочих кулинарных изделий в домашних условиях и их самостоятельной продажи. Без регистрации можно будет пилить и колоть, грузить и разгружать дрова, проводить занятия йогой, фитнесом, пилатесом, аэробикой, шейпингом в домашних условиях либо с выездом к потребителю.

К не требующим регистрации видам деятельности также будут отнесены производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика, выполнение штукатурных, малярных, стекольных работ, работ по устройству покрытий пола и облицовке стен, включая оклеивание стен обоями, кладке и ремонту печей и каминов.

При осуществлении указанных в проекте указа видов деятельности физические лица должны будут только уплатить единый налог в порядке и сроки, установленные главой 35 Налогового Кодекса. Областные и Минский городской советы утверждают ставки единого налога в зависимости от: видов деятельности, реализуемых товаров, формы торговли, категорий плательщиков населенного пункта, в котором осуществляется деятельность; места осуществления деятельности в пределах населенного пункта (центр, окраина, транспортные развязки, удаленность данного места от остановок пассажирского транспорта); режима работы плательщиков; иных условий осуществления видов деятельности, признаваемых объектом обложения единым налогом.

Напомним, что ранее Минэкономики предложило отменить лицензирование для восьми видов деятельности.
 
 
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Согласно проекту указа президента «О регулирвоании деятельности физических лиц» в Беларуси могут расширить список видов деяельности, для которых регистрация ИП...

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