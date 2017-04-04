МИНСК, 5 апр — Sputnik. Беларусь в январе-марте 2017 года в разы увеличила поставки овощей в Россию, при этом, помимо роста экспорта картофеля и овощей, отмечается рост поставок таких экзотических продуктов, как инжир и грибы шиитаке, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в минувшую пятницу, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора, назвал Беларусь, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции.

"В отличие от Федеральной таможенной службы, у нас есть на границе контрольные пункты, которые мы выставили в связи с санкциями, и мы на этих пунктах стоим. Я вам привожу данные, как хорошо у нас работают наши соседи в отличие, получается, от нас", — сказал Данкверт, выступая на форуме "ОвощКульт-2017".

По его данным, за первый квартал 2017 года поставки картофеля составили 70 тысяч тонн против 26-27 тысяч годом ранее, свежей моркови — 38 тысяч (16 тысяч тонн в январе-марте 2016 года), белокочанной капусты — 31 тысяча тонн (9 тысяч тонн). По словам главы службы, вместо 163 тонн свежего лука, которые были ввезены в РФ из Беларуси в январе-марте 2016 года, в этом году поставки составили 2,5 тысяч тонн — это рост в 15 раз. Ввоз свеклы увеличился в три раза, семенного картофеля — в 1,9 раза.

"То есть они предусмотрели, вырастили больше, чтобы поставить нам сюда, то есть они знали, чего у нас не будет хватать в первом квартале ", — сказал Данкверт.

По его словам, в числе поставок "даже инжир оказался, и грибы шиитаке — тоже в 3,6 раза (больше — Sputnik)".

Между тем, в Минсельхозпроде Беларуси ранее опровергли упреки РФ в реэкспорте свежего картофеля.

Как заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Владимир Гракун, Беларусь в 2016 году поставляла в Россию только тот картофель, который был произведен в республике, реэкспорта не осуществлялось.

"Нас россияне критикуют, что мы якобы импортный картофель к ним завозим. Зачем нам это делать, если у нас достаточно своего, еще и сейчас на складах лежит 140 тысяч тонн", — сказал замминистра.

По его словам, Беларусь не закупает картофель за рубежом, так как в стране достаточно своего производства. Единственное исключение — импортный ранний картофель, который завозят предприятия торговли, государство не может им этого запретить.

Гракун также сообщил, что в 2016 году Беларусь поставила в Россию 294 тысячи тонн картофеля, его происхождение подтверждено и данными статистики, и фитосанитарными сертификатами. При этом сам Россельхознадзор на высказывал претензий по стране происхождения и не упрекал Беларусь в картофельном реэкспорте.

Замминистра также заметил, что сейчас на складах и в хранилищах лежит 40 тысяч тонн овощей и семь тысяч тонн белорусских яблок. "Как бы нас там ни критиковали, но у нас есть хорошие товарные яблоки", — подчеркнул он.