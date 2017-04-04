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Данкверт отказался работать с Беларусью после угроз Лукашенко
05.04.2017 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси. Ранее президент этой страны Александр Лукашенко пригрозил завести в отношении него уголовное дело.
Свое заявление Данкверт сделал во время своего выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», сообщает
«Почему я один, [а там возможное] уголовное дело… Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», — сказал Данкверт.
По его словам, поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси можно «новому заместителю» министра сельского хозяйства.
«Теперь у нас есть новый заместитель министра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то», — сказал Данкверт.
Согласно информации на сайте Россельхознадзора, с 6 марта 2017 года заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал Евгений Непоклонов, который до этого, с 2011 года, был заместителем Данкверта.
Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом
7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд
Сам Данкверт
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По его словам, контролировать поставки из Беларуси может замминистра сельского хозяйства России.
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