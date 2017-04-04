﻿ Данкверт отказался работать с Беларусью после угроз Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данкверт отказался работать с Беларусью после угроз Лукашенко

05.04.2017 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси. Ранее президент этой страны Александр Лукашенко пригрозил завести в отношении него уголовное дело.

Свое заявление Данкверт сделал во время своего выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», сообщает ТАСС.

«Почему я один, [а там возможное] уголовное дело… Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», — сказал Данкверт.

По его словам, поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси можно «новому заместителю» министра сельского хозяйства.

«Теперь у нас есть новый заместитель министра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то», — сказал Данкверт.

Согласно информации на сайте Россельхознадзора, с 6 марта 2017 года заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал Евгений Непоклонов, который до этого, с 2011 года, был заместителем Данкверта.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили, что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре».

Сам Данкверт заявил, что воздержится от поездок в Беларусь и что, если и приедет, то «только с телевидением», несмотря на уверения главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца, что тот гарантирует Данкверту возвращение в Россию. А в конце марта сообщалось, что глава Россельхознадзора уже ответил на вопросы генеральной прокуратуры Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, контролировать поставки из Беларуси может замминистра сельского хозяйства России.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правительство расширит перечень видов деятельности без регистрации ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика