Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси. Ранее президент этой страны Александр Лукашенко пригрозил завести в отношении него уголовное дело.

Свое заявление Данкверт сделал во время своего выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», сообщает ТАСС .

«Почему я один, [а там возможное] уголовное дело… Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что может я действительно вредитель какой-то, разбирайтесь с уголовным делом», — сказал Данкверт.

По его словам, поручить контролировать поставки продуктов питания из Беларуси можно «новому заместителю» министра сельского хозяйства.

«Теперь у нас есть новый заместитель министра сельского хозяйства, ему рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Пусть он какое-то время Беларусь поведет и посмотрит, где предвзятость-то», — сказал Данкверт.

Согласно информации на сайте Россельхознадзора, с 6 марта 2017 года заместителем министра сельского хозяйства Александра Ткачева стал Евгений Непоклонов, который до этого, с 2011 года, был заместителем Данкверта.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил , что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили , что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре».

Сам Данкверт заявил , что воздержится от поездок в Беларусь и что, если и приедет, то «только с телевидением», несмотря на уверения главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца, что тот гарантирует Данкверту возвращение в Россию. А в конце марта сообщалось, что глава Россельхознадзора уже ответил на вопросы генеральной прокуратуры Беларуси.