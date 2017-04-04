МИНСК, 5 апр – Sputnik. Специалисты Россельхознадзора в первую очередь проверяют предприятия Минской области, вся инспекция займет столько времени, сколько понадобится, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.



© Sputnik Константин Чалабов Данкверт больше не хочет заниматься белорусскими продуктами

Ранее глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц говорил, что инспекторы Россельхознадзора посетят те предприятия, которые в настоящее время ограничены в поставках своей продукции в РФ. В среду утром в министерстве заявили, что две группы инспекторов направились с проверками в Брестскую и Гомельскую области.

"Первым делом мы поехали проверять в Минскую область предприятия, которые просто срезали клейма и поставляли польскую печенку. Мне интересно, каким образом это будут объяснять коллеги", – сказал Данкверт журналистам в кулуарах форума "ОвощКульт-2017".

Отвечая на вопрос, сколько продлится инспекция специалистов службы в Беларуси, глава службы ответил, что "сколько надо".

"Я не вижу эйфории в том, что инспекция поехала, и завтра все будет решено. Решаться все будет абсолютно на эквивалентных условиях. Что-то будет открыто, что-то будет закрыто", – добавил Данкверт.

По его словам, поскольку РФ требует полной информации о прохождении продукции от стадии производства до прилавка торгового объекта, это же должны гарантировать и белорусские предприятия.

Секретные поездки

Между тем, как пояснил Sputnik источник, знакомый с ситуацией, инспекторы Россельхознадзора прибыли в Беларусь вечером во вторник. Они заявили, что намерены разделиться на две группы: одна из них поедет на предприятия Гомельской области, другая – на предприятия Брестчины.

"Они никак не пояснили белорусской стороне, какие именно предприятия собираются проверять. Очевидно, чтобы сделать свой визит неожиданным и получить, по их мнению, достоверную информацию о положении дел на проверяемых предприятиях", – сказал собеседник агентства.



© Sputnik Варвара Гертье Инспекторы Россельхознадзора начали работу в Беларуси

По его словам, представители российского ведомства также не конкретизировали, будут ли они, помимо Гомельской и Брестской областей, проверять предприятия в других регионах Беларуси.

"Кроме того, пока нет ясности, будет ли составлен акт об итогах проверки здесь, в Беларуси, или же это будет сделано в Москве по возвращении, после консультаций с руководством Россельхознадзора", – сказал источник.

По его словам, "ситуация сложная, но белорусские производители к фактору внезапности привыкли".

Ранее в Минсельхозпроде Беларуси заявляли, что инспекция Россельхознадзора продлится до 9 апреля. В ведомстве также надеются на снятие ограничений по результатам инспекции и ожидают возобновления поставок уже в середине апреля.

В настоящее время ограничения Россельхознадзора действуют в отношении 12 молочных предприятий Белоруссии, восьми мясокомбинатов и трех птицефабрик.