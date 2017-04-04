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Дворкович: величину скидки на газ для Минска назовут в ближайшие дни

05.04.2017 15:52 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр – Sputnik. Величина скидки на газ для Беларуси будет известна в ближайшие дни, но она уже определена, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дворкович: величину скидки на газ для Минска назовут в ближайшие дни
© Sputnik / Виктор Толочко
Семашко: цена договоренностей по нефти и газу — 500 млн долларов в год

В ходе состоявшейся 3 апреля в Санкт-Петербурге встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина были найдены пути разрешения нефтегазового спора между двумя странами. Позднее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что компромиссное решение найдено на ближайшие три года, цена на газ для Беларуси будет снижена с 1 января 2018 года путем предоставления специальной скидки. Он добавил, что цены на газ для Беларуси будут постепенно сближаться с российскими

"Вы это скоро узнаете, в ближайшие дни. Она уже определена, просто завершаются юридические процедуры", – сказал Дворкович журналистам, отвечая на вопрос о величине скидки на газ.

Ранее Дворкович также сообщил, что РФ готова восстановить поставки нефти в Беларусь в прежних объемах с 13 апреля, если к этому времени Минск погасит газовый долг за 2016 год.

Между тем, график поставок нефти из РФ в Беларусь на второй квартал пока не изменялся и остается прежним – 4 миллиона тонн, сообщил журналистам первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

По его словам, новый график поставок будет подписан после расчета за уже поставленный газ.

Ранее Семашко сообщил, что Беларусь договорилась с РФ о восстановлении объемов поставок нефти исходя из 24 миллионов тонн в год. По его словам, это должно произойти уже с 13 апреля.

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Теги: Минск
 
 
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Эта величина уже определена, но пока завершаются юридические процедуры. Минэнерго РФ пока не меняло график поставок нефти на второй квартал.

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