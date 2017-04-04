Инвесткомпания «Зубр Капитал» приобрела блокирующую долю в «Триовист», которая владеет крупным интернет-магазином 21vek.by. Данную информацию TUT.BY подтвердили оба участника сделки.





Сумма сделки стандартная для фонда: 3−7 млн долларов. Структурирование сделки проходило по английскому праву, отметили участники сделки. Переговоры о сделке велись давно, сказал Андрей Филон, куратор проекта со стороны «Зубр Капитала».

Соучредитель и управляющий компанией 21vek.by Сергей Вайнилович надеется, что привлечение фонда «Зубр Капитал» «станет мощным катализатором развития компании». «С финансовой точки зрения инвестиции позволят ускорить рост на рынке Беларуси, а также рассмотреть выход и за его пределы», — отметил он.

По данным отчетности, оборот 21vek.by, который учредили Сергей Вайнилович, Павел Матусевич и Иван Плюгачев, в 2016 году составил 50 млн долларов. Компания прибыльная, доходность средняя по рынку ритейла электроники, говорится в презентации «Триовиста». По оценке deal.by, компания в прошлом году занимала 14% белорусского рынка интернет-торговли. Штат «Триовиста» — 400 человек. Иван Плюгачев отметил. что цель компании на ближайшие пять лет — увеличить выручку в три раза.

«Зубр Капитал» инвестировал в лидера электронной коммерции в Беларуси, потому что сегодня сфера e-commerce — это быстрорастущая сфера не только в Беларуси, но и на глобальном рынке в целом, говорит гендиректор инвесткомпании Олег Хусаенов. В прошлом году рыночная стоимость Amazon стала в 1,5 раза больше всех крупнейших игроков в сфере традиционного ритейла вместе взятых (от WallMart до Best Buy). «Для нас инвестиция в „21-й век“ — это инвестиция в будущее, которое уже стучится к нам в двери. Мы верим, что вместе мы сможем построить сильного игрока не только в Беларуси, но и за ее пределами», — сказал Хусаенов.

Объем фонда Zubr Capital Fund I составляет 50 млн долларов. Якорным инвестором фонда стал Европейский банк реконструкции и развития, чей вклад составляет 12,5 млн долларов с возможностью увеличить свою долю участия. Еще одним крупным инвестором фонда является компания Wargaming. «Триовист» вошла в портфель Zubr Capital Fund I и стала второй сделкой фонда, анонсированного в прошлом году. Первой сделкой фонда было вхождение в капитал «Софтклуба».