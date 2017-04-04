Лидеры БХД и ОГП Виталий Рымашевский и Анатолий Лебедько получили штрафы по 1150 рублей (50 базовых) за участие в акции протеста у Куропат 24 февраля. Об этом сообщают сайт ы БХД и spring96.org .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Рымашевский отметил, что зашел в лагерь защитников Куропат на 15 минут. Лебедько же думал, что его сегодня будут судить за акцию против декрета о тунеядстве в Могилеве 19 февраля. Политик принес с собой на суд сумку с вещами на случай ареста. Он пришел на суд сразу после встречи с делегацией Евросоюза, которая приехала в Беларусь на заседание координационной группы ЕС-Беларусь.

Напомним, лагерь защитников Куропат простоял возле спорной строительной площадки 15 дней.

Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.

После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону .