Изменение цен должно быть экономически и технологически оправданным, заявил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Игорь Фомин, комментируя начало работы в МАРТ горячих линий по вопросам завышения цен.



Фото: Александр Бартенев, TUT.BY

«Субъекты должны понимать, что если происходит изменение цен, оно должно иметь под собой веские причины, должно быть экономически и технологически оправданным», — отметил Игорь Фомин.

По его словам, сейчас ситуация с ценами на потребительском рынке стабильная. Инфляция в январе-феврале составила 1,4%, прогноз на первое полугодие — не более 4,8%. «Но цены — это вопрос, который волнует население. Для оперативного реагирования на увеличение цен мы открыли горячую линию, чтобы граждане, субъекты хозяйствования могли сообщить соответствующую информацию», — рассказал замминистра.

Игорь Фомин подчеркнул, что каждый поступивший на горячую линию звонок будет тщательно проанализирован. В случае нарушения законодательства будут применены адекватные меры воздействия. «Может быть нарушено законодательство о ценообразовании, антимонопольное законодательство. За нарушение антимонопольного законодательства по отдельным статьям наказание значительное — до 10% от выручки за предыдущий год на определенном товарном рынке», — пояснил он. Кроме того, будут вырабатываться системные меры, направленные на предупреждение нарушений.

При этом Игорь Фомин отметил, что пока фактов необоснованного роста цен не выявлено. «Если бы они были выявлены, то мы бы оперативно отреагировали. Нами организован постоянный антимонопольный контроль за ситуацией на рынке мяса, молока, мяса птицы через мониторинг цен. Субъекты хозяйствования, когда изменяют цены, обязаны нам об этом сообщать. Эта информация постоянно анализируется, делаются выводы, вырабатываются профилактические меры», — сказал он.

По словам Игоря Фомина, на горячие линии, которые начали работать сегодня, по состоянию на 12.00 поступило четыре звонка в Минск, по одному — в минское и витебское областные отделения. «Мы не ожидаем сильного ажиотажа. Предварительный анализ показал, что пока речь идет об эмоциональных высказываниях. Но есть и вопросы, заслуживающие внимания. Стабильность на потребительском рынке должна быть сохранена. Бизнес, как и государство, должен чувствовать социальную ответственность», — подчеркнул замминистра.