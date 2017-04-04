Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит переложить контроль за поставками продукции из Беларуси на Минсельхозпрод РФ.

Об этом чиновник сообщил во время выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», сообщает РБК.

"Я попросил руководство меня отвести в сторону - может быть, я действительно вредитель какой-то? Разбирайтесь с уголовным делом, у нас теперь есть заместитель министра сельского хозяйства новый, у него рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Вот пусть он теперь какое-то время Беларусь поведет, посмотрит, где предвзятость", - цитирует РИА Новости главу Россельхознадзора.

"Вот сейчас наши инспекторы поехали, и на следующей неделе, если будет обсуждение результатов, поедет туда заместитель министра, вот попросим министерство, вместо меня. Пусть общественность тоже видит. Все цифры, которые есть у нас, говорят о том, что, к сожалению, не знаю, как объяснить, но официальная статистика Беларуси отличается от того, что сегодня фиксируют наши контрольные пункты", - добавил Данкверт.

Напомним, 3 апреля в ходе встречи с Лукашенко Путин, затрагивая вопрос Россельхознадзора, заявил, что российские специалисты будут прорабатывать "все вопросы с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм".

С 5 апреля в Беларуси работают специалисты Россельхознадзора, которые инспектируют белорусские предприятия.

Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то мяса или сыров . На сегодня ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты , включая реэкспорт говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.

Президент Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси вместе с КГК и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт уже заочно ответил на вопросы белорусской прокуратуры.