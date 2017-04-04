﻿ Данкверт отказался от работы с Беларусью и назвал себя "вредителем". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данкверт отказался от работы с Беларусью и назвал себя "вредителем"

05.04.2017 17:38 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит переложить контроль за поставками продукции из Беларуси на Минсельхозпрод РФ.

Об этом чиновник сообщил во время выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт», сообщает РБК.

"Я попросил руководство меня отвести в сторону - может быть, я действительно вредитель какой-то? Разбирайтесь с уголовным делом, у нас теперь есть заместитель министра сельского хозяйства новый, у него рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Вот пусть он теперь какое-то время Беларусь поведет, посмотрит, где предвзятость", - цитирует РИА Новости главу Россельхознадзора.

"Вот сейчас наши инспекторы поехали, и на следующей неделе, если будет обсуждение результатов, поедет туда заместитель министра, вот попросим министерство, вместо меня. Пусть общественность тоже видит. Все цифры, которые есть у нас, говорят о том, что, к сожалению, не знаю, как объяснить, но официальная статистика Беларуси отличается от того, что сегодня фиксируют наши контрольные пункты", - добавил Данкверт.

Напомним, 3 апреля в ходе встречи с Лукашенко Путин, затрагивая вопрос Россельхознадзора, заявил, что российские специалисты будут прорабатывать "все вопросы с коллегами на соответствующих предприятиях, в отношении которых возникли какие-то сомнения с точки зрения соблюдения наших фитосанитарных норм".

С 5 апреля в Беларуси работают специалисты Россельхознадзора, которые инспектируют белорусские предприятия.

Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то мяса или сыров. На сегодня ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты, включая реэкспорт говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.

Президент Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси вместе с КГК и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт уже заочно ответил на вопросы белорусской прокуратуры.

По словам главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Заяца, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские предприятия несут убытки, но подавать в суд не будут.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит переложить контроль за поставками продукции из Беларуси на Минсельхозпрод РФ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ: Изменение цен должно иметь под собой веские причины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика