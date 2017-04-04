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Данкверт отказался от работы с Беларусью и назвал себя "вредителем"
05.04.2017 17:38 — Новости Экономики | БДГ
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит переложить контроль за поставками продукции из Беларуси на Минсельхозпрод РФ.
Об этом чиновник сообщил во время выступления на III Международном аграрном форуме «Овощкульт»,
"Я попросил руководство меня отвести в сторону - может быть, я действительно вредитель какой-то? Разбирайтесь с уголовным делом, у нас теперь есть заместитель министра сельского хозяйства новый, у него рынки поручены, ветеринарию он знает, был моим заместителем. Вот пусть он теперь какое-то время Беларусь поведет, посмотрит, где предвзятость", -
"Вот сейчас наши инспекторы поехали, и на следующей неделе, если будет обсуждение результатов, поедет туда заместитель министра, вот попросим министерство, вместо меня. Пусть общественность тоже видит. Все цифры, которые есть у нас, говорят о том, что, к сожалению, не знаю, как объяснить, но официальная статистика Беларуси отличается от того, что сегодня фиксируют наши контрольные пункты", - добавил Данкверт.
Напомним, 3 апреля в ходе встречи с Лукашенко Путин, затрагивая вопрос Россельхознадзора, заявил, что российские специалисты
С 5 апреля в Беларуси работают специалисты Россельхознадзора, которые
Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то
При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь
Президент Александр Лукашенко поручил изучить возможность
По словам главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Заяца, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские предприятия
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт просит переложить контроль за поставками продукции из Беларуси на Минсельхозпрод РФ.
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