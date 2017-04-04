В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пластик стал полноценным строительным материалом Здания из пластика стали реальностью. С каждым годом число подобных проектов растет. Из пластика строят все, от частных коттеджей до стадионов и торговых центров....

Здания из пластика стали реальностью. С каждым годом число подобных проектов растет. Из пластика строят все, от частных коттеджей до стадионов и торговых центров. Так, при строительстве олимпийского стадиона в Пекине и стадиона San Mamés в Бильбао на 53 тысячи зрителей в качестве материала для изготовления ограждающих конструкций был использован фторопласт. А начиналось все с окон из поливинилхлоридного профиля. Именно они впервые стали примером массового использования пластика в строительстве. В течение длительного времени в сознании обывателя доминировал стереотип, в соответствии с которым изделия из пластика воспринимались как нечто недолговечное или даже одноразовое. Однако на практике это совсем не так. Сейчас мы, например, понимаем, что пластиковые элементы кузова автомобиля прочнее и долговечнее металлических, а окна из поливинилхлорида по своим эксплуатационным параметрам могут превосходить конструкции из алюминия и дерева.Да еще при этом практически неотличимо их имитировать. Это результат многолетних научных исследований, закрепленный множеством патентов и воплощенный в современных светопрозрачных конструкциях, говорит Станислав Французов, продукт-менеджер департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры компании Schueco.Как отмечает эксперт, преимущество пластика, и в частности ПВХ, заключается в том, что ему можно придавать любые свойства и формы. Это позволяет создавать сложные инженерные решения с заданным набором параметров. Реализовать подобное из металла можно разве что с помощью технологии трехмерной печати, а из натуральных материалов не получится в принципе.В качестве примера специалист приводит одну из последних разработок компании, систему семикамерных оконных поливинилхлоридных профилей Alu Inside для пассивного дома, не имеющих стального сердечника. Благодаря применению специальной запатентованной технологии инженерам удалось соединить элементы конструкции из поливинилхлорида и алюминия и добиться особо высоких теплоизоляционных показателей, сохранив при этом механическую прочность оконных блоков.Другой примером являются полимерные полы. Сегодня такие решения считаются наиболее надежными и долговечными и позволяют реализовать любые проектные и дизайнерские решения. Например, при строительстве здания технопарка в Сколково во всех помещениях были использованы напольные покрытия MasterTop и Ucrete MF, разработанные специалистами концерна BASF.Что позволило реализовать уникальное проектное решение с единым пространством пола. При этом в помещениях различного назначения пол получил разные свойства. Например, полы в офисных и общих зонах имеют повышенную устойчивость к истиранию, а в лабораториях устойчивы к воздействию реактивов и обладают антистатическими свойствами. Впрочем, использование полимеров и пластиков в строительстве уже не ограничивается пределами зданий.Так, в Нидерландах сейчас реализуется проект строительства автодороги из пластиковых плит, который должен быть завершен до конца 2017 года. Его авторы утверждают, что пластиковая дорога имеет на порядок более высокую стойкость к истиранию, чем традиционные покрытия, и не подвержена температурным деформациям. Интересна и конструкция плит. Внутри они полые, поэтому прямо в толще полотна можно будет провести различные инженерные коммуникации.www.schueco.ru