В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жилкомхоз возвращается к нормативам С начала 2017 года в России начисления жителям многоквартирных домов за потребление тепла, электроэнергии и воды на так называемые общедомовые нужды должны...

С начала 2017 года в России начисления жителям многоквартирных домов за потребление тепла, электроэнергии и воды на так называемые общедомовые нужды должны производиться не по приборам учета, а по региональным нормативам. Соответствующие изменения собственники увидят в ежемесячных платежках. По словам чиновников, это позволит пресечь практику бесконтрольной накрутки управляющими компаниями расходов на общедомовые нужды. Однако специалисты считают, что эффект может получиться обратный. При расчетах по приборам учета можно хотя бы понять, каков размер общедомового потребления. И если оно чрезмерно велико, забить тревогу и устроить проверку. Куда на самом деле уходят коммунальные ресурсы. А вот как будет рассчитан норматив, совершенно непонятно. То есть ни о какой прозрачности не может быть и речи, не говоря уже о том, что для точной оценки объемов общедомовых нужд в разных регионах и типах домов пришлось бы создавать отдельный НИИ, настолько большая это работа, считает Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.По мнению эксперта, проще и логичней сразу проектировать дома так, чтобы расход всех коммунальных ресурсов на общедомовые нужды фиксировали отдельные счетчики. А в построенные ранее домах это можно сделать во время капитального ремонта. И тогда не будет нужды разрабатывать какие-то специальные нормативы, расчеты за потребляемые ресурсы будут происходить по приборам учета, а у жильцов и управляющих компаний появится стимул к энергосбережению. Как показывает практика, при наличии мотивации сразу возникает и экономия.Так, произведя модернизацию системы отопления, жители дома 11, корпус 2, по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге снизили свои платежи за тепло более чем на 30 процентов. Такой результат стал возможным благодаря установке двух блочных тепловых пунктов Данфосс с погодозависимым регулированием и автоматических балансировочных клапанов на отопительных стояках. Платят за отопление собственники дома по приборам учета.Наши ожидания по экономии и повышению уровня температурного комфорта в квартирах оправдались в полной мере. Зимы в последние годы становятся все мягче, тепла требуется меньше, поэтому можно ожидать, что и эффект от установки тепловой автоматики также будет расти, комментирует Екатерина Кривченко, председатель товарищества собственников жилья номер 1160. По словам Антона Белова, подобных примеров эффективного использования современных энергосберегающих технологий в России сегодня очень много.Как правило, это дома с высокой активностью жителей, готовых принимать непосредственное участие в управлении своим имуществом. Но возврат к нормативному регулированию потребления, пусть даже только в части общедомовых нужд, лишает собственников мотивации, размывает цели реформы и снова возвращает жилкомхоз к административным методам управления.www.danfoss.ru