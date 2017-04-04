В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дом без аллергии Каждая весна традиционно становится самым прекрасным и романтичным временем года для одних и настоящим бедствием для других. Ведь это сезон аллергий, или...

Каждая весна традиционно становится самым прекрасным и романтичным временем года для одних и настоящим бедствием для других. Ведь это сезон аллергий, или поллиноза. Основной причиной этой сезонной напасти является цветение растений, а точнее, их пыльца. И что самое неприятное, от нее сложно уберечься даже дома. Принесенные на одежде и волосах аллергены и здесь продолжают раздражать слизистые. Однако это совсем не значит, что от аллергии нет никакой защиты и остается лишь пережидать весну, наглухо закрыв окна и двери. Помимо первоочередных мер, рекомендуемых лечащим врачом, есть и дополнительные решения для дома, которые помогут облегчить течение заболевания. Одним из ключевых правил здорового микроклимата является регулярная вентиляция помещений. Однако в период цветения это настоящая проблема для аллергиков. Открыть окно означает впустить в комнату злосчастную пыльцу. Тем не менее уже есть технологии, которые совмещают в себе обе функции.Разработанная нами вентиляционная система Schüco VentoTherm обеспечивает приток свежего воздуха даже при закрытом окне. Более того, она снабжена антиаллергенным фильтром, который благодаря покрытию из энзимов задерживает поступающие с воздухом вредные вещества, а затем расщепляет их, комментирует Станислав Французов, продукт-менеджер департамента поливинилхлоридных систем и фурнитуры компании Schüco.Более традиционным прибором, встающим на защиту аллергиков дома, является увлажнитель воздуха. Он отвечает за второй важнейший параметр домашнего микроклимата. Ведь именно иссушенный воздух является главным катализатором аллергических проявлений. Аппарат насыщает воздух в комнате частицами воды, которые не позволяют пыли и аллергенам активно распространяться по помещению.Особенно хорошо помогают модели, которые работают по принципу холодного испарения. Они прокачивают через себя весь объем комнатного воздуха, удерживая вредные частицы и параллельно насыщая воздух необходимой влагой. Такой прибор в разы минимизирует вероятность проявления основных симптомов поллиноза.Помимо названных систем, которые помогают страдающим аллергией лучше пережить весну, можно вспомнить и климатические комплексы, и кондиционеры с антиаллергенным фильтром, и аквапылесосы. Подобных бытовых приборов сегодня немало. Однако важнее не забывать, что они лишь поддержка, а не основное средство. При аллергии все-таки можно наслаждаться весной, если подойти к этому делу здраво.www.schueco.ru