В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дизайнерская линейка кондиционеров BLACK STAR В марте 2017 года на российских рынках была представлена новая линейка кондиционеров BLACK STAR от компании HISENSE. Эта модель обладает уникальным дизайном, что позволяет...

В марте 2017 года на российских рынках была представлена новая линейка кондиционеров BLACK STAR от компании HISENSE. Эта модель обладает уникальным дизайном, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Кроме того, BLACK STAR имеет высокий класс энергоэффективности А, что позволяет потребителю сократить расходы на электроэнергию. Кондиционер оснащен комплексной системой очистки воздуха, включающей в себя фильтр ULTRA Hi Density, фотокаталитический фильтр и фильтр Negative Ion. Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами. Также сплит-система оснащена такими функциями, как 4D AUTO-Air, это управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта управления, а также I Feel, которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем. Новинка BLACK STAR от HISENSE представляет собой оптимальный набор функций в ярком дизайне, способный стать достойной альтернативой дизайнерским решениям других ведущих компаний климатической техники.Пресс-служба Кондеркин.ру