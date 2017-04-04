Правительство подготовит предложения по корректировке сроков возврата валютной выручки экспортерами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой за заявление премьер-министра Андрея Кобякова в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

«Еще раз был поднят вопрос, касающийся сроков возврата валютной выручки. Отмечается, что в текущий момент в стране обеспечена макроэкономическая стабилизация, Нацбанк последовательно осуществляет политику по снижению объемов обязательной продажи валюты. С другой стороны, промышленники считают, что настало время пересмотреть сроки возврата валютной выручки, поскольку рынок требует, чтобы передаваемая на реализацию продукция могла находиться у дилеров больше времени — это нужно для поиска потребителей и демонстрации потенциальным покупателям», — отметил премьер.

«Думаю, в ближайшее время мы такие предложения будем готовить», — добавил он.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2016 года, тема сроков возврата выручки поднималась на совещании у президента по развитию машиностроения. Речь шла о том, что для активизации поставок на рынки дальней дуги необходима отсрочка платежей за товар минимум на четыре года.

— Наши конкуренты используют длительные сроки отсрочки платежа: от 5 до 7 лет. Сегодня максимум, который позволяет наш закон, — это 700 дней, — заявил гендиректор БЕЛАЗа Петр Пархомчик.

— А чем вы закроете недостаток оборотных средств, если будет продлен срок возврата валютной выручки до 4 лет? Вам же работать нечем будет. — прокомментировал глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

— Мы все эти затраты закладываем в рентабельность. У нас рентабельность по этому году — 24%, — парировал Пархомчик.

Дискуссию кратко резюмировал Лукашенко: «Договорились».