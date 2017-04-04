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Правительство готово помочь реальному сектору продлением срока возврата валютной выручки
05.04.2017 18:02 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство подготовит предложения по корректировке сроков возврата валютной выручки экспортерами. Об этом
«Еще раз был поднят вопрос, касающийся сроков возврата валютной выручки. Отмечается, что в текущий момент в стране обеспечена макроэкономическая стабилизация, Нацбанк последовательно осуществляет политику по снижению объемов обязательной продажи валюты. С другой стороны, промышленники считают, что настало время пересмотреть сроки возврата валютной выручки, поскольку рынок требует, чтобы передаваемая на реализацию продукция могла находиться у дилеров больше времени — это нужно для поиска потребителей и демонстрации потенциальным покупателям», — отметил премьер.
«Думаю, в ближайшее время мы такие предложения будем готовить», — добавил он.
Как ранее сообщалось, в ноябре 2016 года,
— Наши конкуренты используют длительные сроки отсрочки платежа: от 5 до 7 лет. Сегодня максимум, который позволяет наш закон, — это 700 дней, — заявил гендиректор БЕЛАЗа Петр Пархомчик.
— А чем вы закроете недостаток оборотных средств, если будет продлен срок возврата валютной выручки до 4 лет? Вам же работать нечем будет. — прокомментировал глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов.
— Мы все эти затраты закладываем в рентабельность. У нас рентабельность по этому году — 24%, — парировал Пархомчик.
Дискуссию кратко резюмировал Лукашенко: «Договорились».
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Правительство подготовит предложения по корректировке сроков возврата валютной выручки экспортерами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой за заявление...
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