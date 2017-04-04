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В доме активиста из Барановичей Николая Черноуса провели осмотр и изъяли технику

05.04.2017 18:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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5 апреля дома у барановичского предпринимателя Николая Черноуса правоохранители провели осмотр и изъяли технику.


Фото: Александр Короб, Intex-press

«Что ищут мне не сказали. Забрали с работы и отвезли домой. Осмотр проводили шесть сотрудников милиции. Также присутствовали двое понятых», — сообщил TUT.BY Николай Черноус и добавил, что ему предъявили постановление «об осмотре дома в рамках проверки до возбуждения уголовного дела».

Николай Черноус пока не знает, что послужило основанием для осмотра, но предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с его жалобой на сотрудников Барановичского райисполкома, которые отсутствовали, по его словам, в своих кабинетах в рабочее время.

Как сообщает БелаПАН, 3 апреля Черноус подал заявку в горисполком на проведение народного собрания. Как рассказал заявитель, мероприятие запланировано на 15 апреля с участием до 400 человек. «Цель собрания — выразить протест против обнищания простых людей, снижения заработков, низких пенсий, роста цен на товары и коммунальные услуги, безработицы», — дополнил Черноус.

22 марта суд Барановичского района и города Барановичи оштрафовал Черноуса на 40 базовых величин (920 рублей) за участие в акции против декрета № 3, которая состоялась в райцентре 26 февраля.

 
 
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Николай Черноус предположил, что действия правоохранителей могут быть связаны с его жалобой на сотрудников Барановичского райисполкома.

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