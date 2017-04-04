МИНСК, 5 апр – Sputnik. Поставленная президентом Беларуси Александром Лукашенко задача по увеличению в текущем году заработной платы до уровня 500 долларов США в эквиваленте выполнима, заявил в ходе рабочей поездки в Могилевскую область премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Новый уровень средних зарплат в стране глава государства обозначил в конце 2016 года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой теме, заявляя, что к данному показателю следует прийти во что бы то ни стало.

"К концу года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в одну тысячу рублей. У каждого предприятия есть ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но в общем такие перспективы просматриваются", – цитирует БелТА слова Кобякова.

Премьер также отметил, что задача белорусского правительства — реализовать выполнение мероприятий по увеличению средней заработной платы на практике.

Кобяков снова напомнил, что рост зарплат необходимо привязать к производительности труда, уточнив, что раздавать незаработанные деньги людям не будут.

Ранее Лукашенко предупредил руководителей местных властей, что они будут персонально отвечать за "подтягивание" средней зарплаты и пригрозил в случае отсутствия положительного результата "серьезными решениями" .