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Кобяков: перспективы по зарплате в размере $500 просматриваются
05.04.2017 19:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Поставленная президентом Беларуси Александром Лукашенко задача по увеличению в текущем году заработной платы до уровня 500 долларов США в эквиваленте выполнима, заявил в ходе рабочей поездки в Могилевскую область премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
Новый уровень средних зарплат в стране глава государства обозначил в конце 2016 года. Впоследствии он неоднократно возвращался к этой теме, заявляя, что к данному показателю следует прийти во что бы то ни стало.
"К концу года в целом по республике должна быть обеспечена средняя зарплата в одну тысячу рублей. У каждого предприятия есть ориентиры в зависимости от отраслевой принадлежности, но в общем такие перспективы просматриваются", – цитирует
Премьер также отметил, что задача белорусского правительства — реализовать выполнение мероприятий по увеличению средней заработной платы на практике.
Кобяков снова напомнил, что рост зарплат необходимо привязать к производительности труда, уточнив, что раздавать незаработанные деньги людям не будут.
Ранее Лукашенко предупредил руководителей местных властей, что они будут персонально отвечать за "подтягивание" средней зарплаты и
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Премьер снова напомнил, что раздавать незаработанные деньги людям никто не будет.
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