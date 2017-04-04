В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Газ против угля, счет два-один Газификация котельных и ТЭЦ в российских городах идет полным ходом. Так, к 2018 году на голубое топливо должны перейти все котельные Калининграда, а до 2019 гоlf от угля...

Газификация котельных и ТЭЦ в российских городах идет полным ходом. Так, к 2018 году на голубое топливо должны перейти все котельные Калининграда, а до 2019 гоlf от угля и мазута планируют отказаться в Санкт-Петербурге. Ранее этот путь уже прошли Иркутск, Хабаровск, Луга, Серпухов и многие другие города. Теплосети повышают свою эффективность, и газ с этой точки зрения представляется наиболее оптимальным выбором. Как рассказывают в Серпуховской теплосети, когда в далеком 1969 году в городе создавалась система централизованного теплоснабжения, в ее состав входило более двухсот угольных котельных. Сейчас их уже почти не осталось, а самые последние будут ликвидированы в 2017 году. Проект одобрен городской администрацией, и работы по его реализации уже начались. Специалисты теплоснабжающей организации отмечают, что газ не только экологичнее и технологичнее, но и выгоднее угля, поскольку КПД почти всех современных газовых котлов составляет от 95 до 98 процентов.Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию газовой котельной или электростанции примерно вдвое ниже, чем угольной, это общеизвестный факт, а логистические процессы на таком предприятии достаточно просты. Поэтому работающие на природном газе энергомощности окупаются сравнительно быстро, в среднем за 5-7 лет. Неудивительно, что сейчас мы наблюдаем устойчивый рост спроса на промышленные газовые котлы.Перегруппировавшись после экономических потрясений, генерирующие и теплоснабжающие компании стремятся к снижению себестоимости энергоресурсов и сокращению сроков возврата инвестиций, комментирует Эльвира Извекова, руководитель службы логистики и поддержки продаж компании Виссманн.Как отмечает эксперт, проанализировав тенденции развития отечественной коммунальной энергетики и динамику спроса на водогрейные газовые котлы промышленного назначения, в компании приняли решение о переносе производства этого оборудования в Россию, ближе к потребителю.Новый завод Viessmann в Липецке начал работать в январе 2017 года, после выхода на проектную мощность он сможет ежегодно выпускать до трехсот двухходовых и трехходовых котлов низкого давления мощностью 6 и 6,75 мегаватта. Один из таких агрегатов установлен в котельной самого предприятия.С лета 2017 года данный объект превратится в учебный центр для российских партнеров компании. Мы готовы на собственном примере продемонстрировать эффективность решений, основанных на использовании природного газа, и предложить свой опыт в их реализации, говорит Эльвира Извекова.www.viessmann.ru