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"В кабине удобно - а я немаленький такой". Кличко оценил белорусскую технику, проехав за рулем

05.04.2017 19:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусы представили в Киеве свою технику. Украинская столица как раз собирается объявит тендер на закупку машин для городских коммунальных служб. Белорусские тракторы и автобусы протестировал лично мэр Киева Виталий Кличко, а представил ему продукцию белорусской промышленности вице-премьер Владимир Семашко. Подробности сообщает сайт МТЗ.


Украинцам показали несколько белорусских тракторов с навесным оборудованием, которые предназначены для городского и дорожного хозяйства. Мэра Виталия Кличко пригласили к трактору BELARUS-622, тот завел машину и остался доволен.


Затем он посидел в «кабине повышенной комфортности» универсального погрузчика АМКОДОР 342C4 со щетками.

— Могу сказать, что в кабине — я же не маленький такой, 2 метра ростом — очень удобно. И очень хороший обзор, впечатления позитивные. По моему мнению и оценкам экспертов, это соответствует современной технике, — поделился впечатлениями Кличко.

Затем глава Киева прокатил присутствующих на автобусе производства МАЗ.

Видео с Youtube-канала партии «УДАР» Виталия Кличко:

По словам политика, в прошлом году украинская столица закупила 50 белорусских автобусов. А также 30 тракторов, которые хорошо чистили дороги зимой от снега, и «без каких-то сбоев». Скоро мэрия Киева объявит новые тендеры на поставку коммунальной техники и, по словам Кличко, у белорусов есть все шансы выиграть их.

Судя по фото на сайте МТЗ, после экскурсии мэр Киева получил в качестве сувенира маленькую копию белорусского трактора.


Во время презентации Виталия Кличко сопровождал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, который приехал в Киев на переговоры.

«Наш товарооборот растет. Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества — цена, надежность и качество», — приводит МТЗ слова Владимира Семашко.

Вице-премьер подчеркнул, что ставку следует не только на Киев, но и другие крупные города Украины.


Напомним, украинская сторона традиционно покупает городскую технику у белорусов. Об этом рассказывали украинские чиновники во время прошлогоднего визита в Минск.

«Киев пополняет парк специализированной коммунальной техники в основном за счет белорусского автопрома. Но в сотрудничестве мы хотим идти дальше: изучить опыт по обслуживанию дорог, зеленого хозяйства, благоустройству города», — рассказал во время визита в минскую мэрию в апреле 2016-го заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, курировавший сферу ЖКХ.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы представили в Киеве свою технику. Скоро украинская столица как раз объявит тендер на закупку коммунальной техники.

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