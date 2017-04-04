Белорусы представили в Киеве свою технику. Украинская столица как раз собирается объявит тендер на закупку машин для городских коммунальных служб. Белорусские тракторы и автобусы протестировал лично мэр Киева Виталий Кличко, а представил ему продукцию белорусской промышленности вице-премьер Владимир Семашко. Подробности сообщает сайт МТЗ.





Украинцам показали несколько белорусских тракторов с навесным оборудованием, которые предназначены для городского и дорожного хозяйства. Мэра Виталия Кличко пригласили к трактору BELARUS-622, тот завел машину и остался доволен.





Затем он посидел в «кабине повышенной комфортности» универсального погрузчика АМКОДОР 342C4 со щетками.

— Могу сказать, что в кабине — я же не маленький такой, 2 метра ростом — очень удобно. И очень хороший обзор, впечатления позитивные. По моему мнению и оценкам экспертов, это соответствует современной технике, — поделился впечатлениями Кличко.

Затем глава Киева прокатил присутствующих на автобусе производства МАЗ.

Видео с Youtube-канала партии «УДАР» Виталия Кличко:

По словам политика, в прошлом году украинская столица закупила 50 белорусских автобусов. А также 30 тракторов, которые хорошо чистили дороги зимой от снега, и «без каких-то сбоев». Скоро мэрия Киева объявит новые тендеры на поставку коммунальной техники и, по словам Кличко, у белорусов есть все шансы выиграть их.

Судя по фото на сайте МТЗ, после экскурсии мэр Киева получил в качестве сувенира маленькую копию белорусского трактора.





Во время презентации Виталия Кличко сопровождал вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, который приехал в Киев на переговоры.

«Наш товарооборот растет. Белорусским предприятиям надо пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе. Наши преимущества — цена, надежность и качество», — приводит МТЗ слова Владимира Семашко.

Вице-премьер подчеркнул, что ставку следует не только на Киев, но и другие крупные города Украины.





Напомним, украинская сторона традиционно покупает городскую технику у белорусов. Об этом рассказывали украинские чиновники во время прошлогоднего визита в Минск.

«Киев пополняет парк специализированной коммунальной техники в основном за счет белорусского автопрома. Но в сотрудничестве мы хотим идти дальше: изучить опыт по обслуживанию дорог, зеленого хозяйства, благоустройству города», — рассказал во время визита в минскую мэрию в апреле 2016-го заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, курировавший сферу ЖКХ.