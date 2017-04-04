На фоне стагнирующего пивного рынка компания «Лидское пиво» намерена серьезно нарастить продажи кваса, сделав его международным брендом. Об этом заявила на пресс-конференции в Минске директор по продажам предприятия Алена Авдеенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Компания «Лидское пиво» увеличила объем производство кваса в 2016 году на 6,7% по сравнению с 2015 годом до 49,2 млн литров. При этом продажи на внутреннем рынке упали на 15,8% до 29,6 млн л. Спас ситуацию экспорт (преимущественно в Россию), который вырос на 77,1% до 19,4 млн л.

«В июле [2016 года] мы впервые продали в Россию больше кваса, чем в Беларуси. Больше всего поставляем в Москву, Подмосковье, Краснодар и Санкт-Петербург», — сказала Авдеенко. Основные поставки шли в сеть «Дикси». Сейчас ведутся переговоры с Х5 Retail Group. «Заход в их 3 тысяч магазинов может показать, что наших мощностей опять не хватает, и нам понадобится еще один этап реконструкции», — добавила топ-менеджер. По ее словам, в сентябре началась реконструкция производства кваса с целью его расширения.

Компания намерена покорить и европейских потребителей. Начались продажи лидского кваса в международных сетях «Ашан» и Tesсо в Польше, ведутся переговоры с сетью Piotr i Pavel.

«Зайдя в Польшу с такой этикеткой, как у нас сейчас, мы столкнулись со сложностями. Поляки не хотят [воспринимать продукцию, которая представлена] на кириллице. Поэтому нам пришлось этикетку адаптировать к польскому рынку. Аналогично будем поступать и на рынках Чехии и Словакии», — сказала Авдеенко.

«Лидское пиво» начало работу над созданием международного квасного бренда. «Мы видим потенциал [этого бренда] и спрос на этот продукт. Кваса российского и украинского много, но есть и уникальность лидского кваса. Как показала практика, мы входим в разные страны с довольно высокой ценой, но этот продукт находит потребителя», — резюмировала Алена Авдеенко.

Гендиректор «Лидского пива» Аудриус Микшис привел другую интересную параллель, связанную с продажами кваса. «[Все говорят, что] доходы населения сейчас падают. По-моему, дела улучшаются у государства и населения. В первом квартале наши продажи кваса стали резко расти. Но квас — продукт не первой необходимости, а его начали покупать. Значит, у людей появились деньги, хотя я пока не видел данных официальной статистики», — сказал он.

Что касается пивного рынка, то Микшис не видит особых предпосылок для увеличения спроса. «Потребителей больше не станет. Акцизная политика не изменится и никаких преимуществ перед производителями крепкого алкоголя не даст. То, что может раскачать рынок, — это различные рекламные акции. Но реклама пива ограничена или запрещена, поэтому продвигать его сложно», — пояснил гендиректор.