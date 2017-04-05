По итогам 2016 года ОАО «Лидское пиво» заняло одну из лидирующих позиций в категории «пиво» по Беларуси, усилило свое присутствие в российских федеральных сетях, а также значительно увеличило объем экспортируемого кваса.

Категория «пиво» оставалась приоритетным направлением деятельности компании в 2016 году. На территории Республики Беларусь было реализовано 84 133 тысяч литров пива. В продуктовом портфеле компании появилось рекордное количество новинок – 10 сортов. Темп роста компании в пивной категории в сравнении с 2015 годом составил 107%. По итогам 2016 года доля ОАО «Лидское пиво» среди белорусских производителей пива (с учетом импорта) выросла на 1,6% и составила 19,7%.

«Благодаря слаженной работе команды «Лидского пива» нам удалось сохранить положительные темпы роста в условиях жесткой конкуренции и нестабильности рынка. В 2016 году мы продали 178 298 тысяч литров пива и напитков, в том числе с экспортом. В отношении 2017 года солидарны с аналитиками – локальный рынок будет стагнировать. Если брать во внимание прогнозы AC Nielsen Bel, то в отрасли ожидается снижение объёма продаж на 3,6%», – прокомментировал состояние рынка пива в Беларуси генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис.

В категории «квас» «Лидское пиво» занимает стабильную позицию с долей на рынке 58,3%. По данным БГПП за январь-декабрь 2016 года в Беларуси было реализовано 50 801 тысяч литров кваса, из которых 29 639 тысяч литров – квас «Лидский».

В 2016 году компания начала сотрудничество с крупными федеральными сетями России. Темпы роста экспортируемого кваса составили 177,1%. В связи с этим ОАО «Лидское пиво» ставит перед собой амбициозную задачу – вывести квас в разряд международного бренда.

Среди важных достижений юбилейного для компании года – ребрендинг компании и переход на белорусскоязычную коммуникацию, рост популярности фестиваля хмеля, солода и воды LIDBEER, а также признание международных экспертов.

В рамках ребрендинга ОАО «Лидское пиво» полностью обновило свой визуальный образ и коммуникацию с потребителями. Белорусский язык является основным на корпоративном сайте, присутствует в оформлении этикеток и коммуникации линейки «ЛІДСКАЕ» и крафтовой серии «Калекцыя Майстра». К пользователям социальных сетей и представителям СМИ компания также начала обращаться по-белорусски.

Фестиваль хмеля, солода и воды LIDBEER стал одним из самых масштабных музыкально-пивных фестивалей Беларуси и привлек более 100 000 гостей.

Качество продукции ОАО «Лидское пиво» было отмечено на таких престижных конкурсах, как International Beer Challenge (Лондон, Великобритания), Superior Taste Award (Брюссель, Бельгия), International Craft Beer Award (Нойштадт, Германия) и Международном форуме «Пиво» (Сочи, Россия).