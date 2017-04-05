«Моготекс» откроет швейный участок в Краснополье, сообщил генеральный директор ОАО «Моготекс» Виктор Матиевич на собрании членов Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей. Помещение для производства уже подобрано. Швеи, которые будут трудиться на участке, проходят практику на головном предприятии.



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Запустить участок в работу планируется в мае. Здесь будут трудиться 20 человек, а производимая продукция в перспективе отправляться на экспорт. На начальном этапе также обеспечат потребности района в готовых швейных изделиях.

— Это будет отдельное юридическое лицо, на которое распространятся льготы, предусмотренные указом № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области, — подчеркнул Виктор Матиевич.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав ОАО входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, другие производственные объекты.