﻿ В Краснополье открывается швейный участок "Моготекс". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Краснополье открывается швейный участок "Моготекс"

06.04.2017 07:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Моготекс» откроет швейный участок в Краснополье, сообщил генеральный директор ОАО «Моготекс» Виктор Матиевич на собрании членов Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей. Помещение для производства уже подобрано. Швеи, которые будут трудиться на участке, проходят практику на головном предприятии.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Запустить участок в работу планируется в мае. Здесь будут трудиться 20 человек, а производимая продукция в перспективе отправляться на экспорт. На начальном этапе также обеспечат потребности района в готовых швейных изделиях.

— Это будет отдельное юридическое лицо, на которое распространятся льготы, предусмотренные указом № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области, — подчеркнул Виктор Матиевич.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав ОАО входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, другие производственные объекты.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На нем будут работать 20 швей, которые уже проходят обучение на головном предприятии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
«Лидское пиво»: о темпах роста и жесткой конкуренции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика