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Андрейченко полетит на переговоры с президентом Пакистана
06.04.2017 09:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Вопросы развития белорусско-пакистанский отношений будут обсуждены в ходе визита белорусской делегации в Пакистан, возглавит делегацию председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит запланирован на 10-12 апреля.
"Планируется, что Андрейченко проведет переговоры с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном и премьер-министром Навазом Шарифом, а также со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Садиком и председателем сената Мианом Раза Раббани", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе.
Запланировано подписание нескольких документов, в числе которых соглашение о сотрудничестве между нижними палатами парламентов двух стран, отметили собеседники агентства.
По их словам, во время визита большое внимание будут уделено переговорам о развития торгово-экономических отношений между странами, в частности в сфере сельского хозяйства. В Пакистане откроется Первый белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум, в котором примут участие около 100 представителей пакистанских и 30 белорусских компаний, сообщили в пресс-службе.
В октябре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Пакистан с официальным визитом. Стороны подписали ряд документов об углублении сотрудничества и определили конкретные перспективы. По прогнозам обеих сторон, в ближайшие годы товарооборот двух стран должен достичь миллиарда долларов.
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Первый белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум пройдет в Пакистане, нем примут участие 30 белорусских компаний.
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