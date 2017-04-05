МИНСК, 6 апр — Sputnik. Вопросы развития белорусско-пакистанский отношений будут обсуждены в ходе визита белорусской делегации в Пакистан, возглавит делегацию председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко о визите в Пакистан: чувствую, лед тронулся

Визит запланирован на 10-12 апреля.

"Планируется, что Андрейченко проведет переговоры с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном и премьер-министром Навазом Шарифом, а также со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Садиком и председателем сената Мианом Раза Раббани", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе.

Запланировано подписание нескольких документов, в числе которых соглашение о сотрудничестве между нижними палатами парламентов двух стран, отметили собеседники агентства.

По их словам, во время визита большое внимание будут уделено переговорам о развития торгово-экономических отношений между странами, в частности в сфере сельского хозяйства. В Пакистане откроется Первый белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум, в котором примут участие около 100 представителей пакистанских и 30 белорусских компаний, сообщили в пресс-службе.

В октябре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Пакистан с официальным визитом. Стороны подписали ряд документов об углублении сотрудничества и определили конкретные перспективы. По прогнозам обеих сторон, в ближайшие годы товарооборот двух стран должен достичь миллиарда долларов.