﻿ Андрейченко полетит на переговоры с президентом Пакистана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрейченко полетит на переговоры с президентом Пакистана

06.04.2017 09:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Вопросы развития белорусско-пакистанский отношений будут обсуждены в ходе визита белорусской делегации в Пакистан, возглавит делегацию председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Андрейченко полетит на переговоры с президентом Пакистана
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко о визите в Пакистан: чувствую, лед тронулся

Визит запланирован на 10-12 апреля.

"Планируется, что Андрейченко проведет переговоры с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном и премьер-министром Навазом Шарифом, а также со спикером Национальной ассамблеи парламента Пакистана Сардаром Садиком и председателем сената Мианом Раза Раббани", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе.

Запланировано подписание нескольких документов, в числе которых соглашение о сотрудничестве между нижними палатами парламентов двух стран, отметили собеседники агентства.

По их словам, во время визита большое внимание будут уделено переговорам о развития торгово-экономических отношений между странами, в частности в сфере сельского хозяйства. В Пакистане откроется Первый белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум, в котором примут участие около 100 представителей пакистанских и 30 белорусских компаний, сообщили в пресс-службе.

В октябре 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Пакистан с официальным визитом. Стороны подписали ряд документов об углублении сотрудничества и определили конкретные перспективы. По прогнозам обеих сторон, в ближайшие годы товарооборот двух стран должен достичь миллиарда долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый белорусско-пакистанский сельскохозяйственный форум пройдет в Пакистане, нем примут участие 30 белорусских компаний.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В Краснополье открывается швейный участок "Моготекс"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика