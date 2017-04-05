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Евразийский экономический совет соберется в Бишкеке 14 апреля
06.04.2017 09:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 14 апреля, такое решение было принято в среду на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщила пресс-служба ЕЭК.
© Sputnik Алексей Дружинин
Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, но без участия президента Беларуси. По итогам встречи президентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.
Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в начале заседания Совета глава Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян принес соболезнования в связи с террористическим актом в Санкт-Петербурге.
"Это преступление против человечности, не имеющее никаких оправданий", — сказал Саркисян. Он выразил соболезнование семьям погибших во время теракта и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В рамках заседания Совета ЕЭК вице-премьеры государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы, связанные с таможенным сотрудничеством и торговой политикой. Особое внимание было уделено тематике международного экономического сотрудничества с третьими странами. Одобрен проект доклада "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы", который будет представлен президентам стран ЕАЭС на саммите в Бишкеке.
Также вице-премьеры стран ЕАЭС также согласовали проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики стран Союза на 2017-2018 годы и о внесении изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии.
"В случае утверждения президентами стран-участниц изменений в регламент, Совет ЕЭК будет наделен рядом новых полномочий для принятия решений в сфере таможенного регулирования. Ожидается, что при этом перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются консенсусом, будет расширен", — сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Изменения в регламент после утверждения президентами стран-участниц вступят в силу одновременно с Таможенным кодексом ЕАЭС.
В повестку Высшего Евразийского экономического совета был внесен вопрос о рассмотрении заявления о присвоении стране статуса наблюдателя при Союзе, направленного президентом Республики Молдова.
Также рассмотрен вопрос о взаимодействии с Ираном, который обсудят президенты государств-членов ЕАЭС на ближайшем заседании в Бишкеке.
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Такое решение принято на заседании Совета ЕЭК, ожидается, что этот орган будет наделен новыми полномочиями по принятию решений в сфере таможенного регулирования.
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