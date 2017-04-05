МИНСК, 6 апр — Sputnik. Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке 14 апреля, такое решение было принято в среду на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщила пресс-служба ЕЭК.



© Sputnik Алексей Дружинин Атамбаев пригласил Лукашенко на весенний саммит лидеров ЕАЭС

Предыдущее заседание Высшего Евразийского экономического совета состоялось 26 декабря в Санкт-Петербурге, но без участия президента Беларуси. По итогам встречи президентов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в начале заседания Совета глава Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян принес соболезнования в связи с террористическим актом в Санкт-Петербурге.

"Это преступление против человечности, не имеющее никаких оправданий", — сказал Саркисян. Он выразил соболезнование семьям погибших во время теракта и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В рамках заседания Совета ЕЭК вице-премьеры государств-членов ЕАЭС обсудили вопросы, связанные с таможенным сотрудничеством и торговой политикой. Особое внимание было уделено тематике международного экономического сотрудничества с третьими странами. Одобрен проект доклада "О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы", который будет представлен президентам стран ЕАЭС на саммите в Бишкеке.

Также вице-премьеры стран ЕАЭС также согласовали проекты решений ВЕЭС об основных ориентирах макроэкономической политики стран Союза на 2017-2018 годы и о внесении изменения в регламент работы Евразийской экономической комиссии.

"В случае утверждения президентами стран-участниц изменений в регламент, Совет ЕЭК будет наделен рядом новых полномочий для принятия решений в сфере таможенного регулирования. Ожидается, что при этом перечень чувствительных вопросов, по которым решения Коллегии ЕЭК принимаются консенсусом, будет расширен", — сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Изменения в регламент после утверждения президентами стран-участниц вступят в силу одновременно с Таможенным кодексом ЕАЭС.

В повестку Высшего Евразийского экономического совета был внесен вопрос о рассмотрении заявления о присвоении стране статуса наблюдателя при Союзе, направленного президентом Республики Молдова.

Также рассмотрен вопрос о взаимодействии с Ираном, который обсудят президенты государств-членов ЕАЭС на ближайшем заседании в Бишкеке.