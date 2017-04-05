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Срок возврата экспортерами валютной выручки могут увеличить

06.04.2017 10:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Правительство Беларуси может заняться рассмотрением вопроса по пересмотру сроков возврата экспортерами валютной выручки, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Срок возврата экспортерами валютной выручки могут увеличить
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Беларуси, согласно указу президента №178 от 27 марта 2008 года, резиденты обязаны обеспечить завершение каждой внешнеторговой операции в полном объеме при экспорте в срок не позднее 90 дней с даты отгрузки товаров. По договорам комиссии срок возврата валютной выручки составляет 120 дней.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, Кобяков не исключил, что правительство вернется к этому вопросу. При этом он отметил, что в текущий момент в стране обеспечена макроэкономическая стабилизация, Нацбанк последовательно осуществляет политику по снижению объемов обязательной продажи валюты.

"С другой стороны, промышленники считают, что настало время пересмотреть сроки возврата валютной выручки, поскольку рынок требует, чтобы передаваемая на реализацию продукция могла находиться у дилеров больше времени — это нужно для поиска потребителей и демонстрации потенциальным покупателям", — сказал премьер-министр.

"Думаю, в ближайшее время мы такие предложения будем готовить", — добавил он.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Промышленники считают, что наступило время пересмотреть эти сроки, и правительство может заняться рассмотрением такого вопроса, заявил премьер Кобяков.

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