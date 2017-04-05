МИНСК, 6 апр – Sputnik. Беларусь за последние годы резко нарастила поставки молочной продукции в Россию, и это ставит под удар работу российских производителей молока, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.



© Sputnik Константин Чалабов Данкверт больше не хочет заниматься белорусскими продуктами

Россия неоднократно предъявляла претензии к качеству молочной продукции из Беларуси. В настоящее время ограничены поставки с ряда белорусских молочных заводов и с предприятий, изготавливающих сыры. Сейчас в Беларуси работают инспекторы Россельхознадзора, и в Минске рассчитывают, что в середине апреля ограничения будут сняты.

"Беларусь буквально за несколько лет стала основным поставщиком молочного сырья и готовой молочной продукции на российский рынок. Ежегодно из республики в Россию поставляется до 7 миллионов тонн молочной продукции, а это четверть нашего рынка", – заявил Ткачев, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора в Москве.

Он также отметил, что у российской стороны регулярно возникают замечания по поводу качества ввозимой из Беларуси продукции.

"В отсутствии реальных механизмов контроля по регулированию этих потоков мы ставим под удар работу и рентабельность отечественных производителей молока", – констатировал он.

Ранее Ткачев заявлял, что в РФ дефицит молока составляет около семи миллионов тонн, и он покрывается за счет поставок из Беларуси.

Между тем, как сообщил Sputnik начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов, за 2016 год экспорт белорусского продовольствия (в том числе с предприятий, не входящих в систему министерства) составил четыре миллиарда 155 миллионов долларов. В этой цифре учтены поставки молочной и цельномолочной продукции, мяса птицы, говядины, свинины, яиц, растениеводческой продукции.

При этом на долю продукции растениеводства в общем объеме экспорта приходится только 380 миллионов долларов. Это овощи, картофель, фрукты, плоды и ягоды. Помимо России, Беларусь осуществляет поставки продовольствия в ряд стран СНГ, в страны Африки, Персидского залива, а также в Китай.