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МИД не исключил, что Беларусь подпишет Таможенный кодекс ЕАЭС

06.04.2017 11:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр – Sputnik. Беларусь сможет подписать Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, белорусская сторона рассчитывает, что открытых вопросов к Беларуси по итогам саммита лидеров ЕАЭС в Бишкеке 14 апреля не останется, заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

МИД не исключил, что Беларусь подпишет Таможенный кодекс ЕАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал, почему не подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Беларусь отказалась подписывать ТК ЕАЭС на саммите президентов в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге, белорусский лидер Александр Лукашенко не приехал на это мероприятие. В то же время он поручил внимательно проанализировать все документы, которые должны быть подписаны. В частности, белорусские эксперты должны были выяснить, не несут ли они в себе угрозу экономической безопасности страны.

"В настоящее время завершена работа по анализу всех документов, предложенных к подписанию в декабре 2016 года. Рассчитываем, что в ближайшее время открытых вопросов к нам не останется", – заявил Мирончик.

Он также напомнил, что в Бишкеке будет рассмотрено обращение Молдовы о придании стране статуса наблюдателя при ЕАЭС.

"Это первое обращение о получении статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Соответственно опыта и отработки пока нет. Но вы знаете, что Беларусь поддерживает тесные отношения с Молдовой. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгово-экономического сотрудничества с этой страной и готовы делать это с использованием разных механизмов", — заявил представитель МИД Беларуси.

Представитель МИД напомнил, что Беларусь последовательно выступает за тесную интеграцию в рамках ЕАЭС и твердо привержена выполнению всех достигнутых договоренностей как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Очередное заседание глав государств ЕАЭС состоится в Бишкеке 14 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам пресс-секретаря МИД, анализ документов, которые проверяли в Беларуси, уже завершен.

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