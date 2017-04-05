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«Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер

06.04.2017 13:10 — Новости Экономики | БДГ  
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Контакт-центр «Атлант Телеком» переместился на площадку velcom и запустил бесплатный короткий номер 150, который сменит многочисленные городские номера, сообщили в пресс-службе компании.

Интеграция с velcom предполагает не только физический переезд контакт-центра, но и объединение стандартов обслуживания. Теперь интернет-оператор сможет использовать технические платформы и ресурсы velcom для оптимизации процессов. В перспективе вопросы пользователей фиксированного интернета будут решаться ещё быстрее и эффективнее. Так, процент клиентов, которым помогли при первом обращении, планируется повысить до 90%, а процент переключения клиентов на специалистов второй и последующих линий поддержки сократить в два раза.   

Получить консультацию специалиста по короткому телефону 150 могут частные и корпоративные клиенты бренда «Атлант Телеком», которые находятся в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно и Бресте. Также по этому номеру можно оставить заявку на подключение. Вызовы будут бесплатными с городских телефонов, а также номеров velcom и МТС.

Кроме того, пользователям стало доступно улучшенное голосовое меню (IVR) и возможность заказать обратный звонок, чтобы избежать длительного ожидания в очереди. В планах – запуск усовершенствованной формы заказа обратного звонка на сайте интернет-оператора, в которой можно будет с точностью до минуты указать желаемое время для связи.

Сейчас клиенты мобильной связи и фиксированного интернет-доступа обслуживаются разными подразделениями абонентского обслуживания velcom. Однако в среднесрочной перспективе контакт-центр будет развиваться по модели действующих в Европе конвергентных операторов связи. «Мы уверенно движемся к конвергентному бизнесу, и контакт-центр должен быть к этому готов. Если клиент звонит в справочную службу, он должен получить грамотную консультацию по любому вопросу, – пояснили представители справочно-информационной службы velcom. –  Поэтому в будущем нам предстоит готовить универсальных операторов, которые будут обладать уверенными компетенциями в вопросах как мобильной связи, так и фиксированного доступа».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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