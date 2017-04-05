Повышение розничных цен на сахар в 2016 году на 23% произошло «по объективным причинам». Об этом сегодня сказал журналистам первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов.



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Во время недавнего посещения завода «Кроноспан» Александр Лукашенко задался вопросом , почему цены на сахар за прошлый год выросли на 20−25%. «Откуда? У нас же свои заводы, мы производим сахара в два раза больше, чем нам надо. Единственная может быть причина, что высокие цены на сахар в России, Украине — вокруг. Тогда никуда не денешься, надо, чтобы была равная цена. Если она будет очень низкой, сахар весь вывезут. Но мне говорят, что уже в Беларуси сахар выше по стоимости, чем в России», — сказал Лукашенко (цитата по БЕЛТА ).

«В прошлом году производители по согласованию с Минэкономики подняли отпускные цены в два этапа на 15%. В первую очередь это было связано с повышением цен на сахарную свеклу на 22,5%, плюс инфляция, рост цен на энергоносители. В итоге в розничной торговле цены выросли на 23%», — пояснил Игорь Шустов. «Как видите, мы были вынуждены поднять цены по объективным причинам. Но это решение было согласовано», — подчеркнул он.

За два месяца текущего года розничные цены на сахар выросли на 0,3%. «В январе в связи с присутствием интереса [розничных сетей] к российскому сахару наши производители устроили акции, снизив отпускные цены на 10% для добросовестных потребителей, у которых нет просроченной задолженности», — сказал первый зампред «Белгоспищепрома», который объединяет 4 сахарных завода Беларуси.

По словам Шустова, сахарные заводы «балансируют на 10−15% рентабельности». «Но каждое производство должно быть экономически эффективным. Заводы должны иметь прибыль, чтобы исполнять свои обязательства, в том числе и по кредитам. А у каждого завода кредитные портфели огромные: по 1,5−2 трлн [неденомированных] рублей. Из них 50−60% — валютная составляющая. А значит, у заводов должен быть экспорт, приток валюты», — отметил Шустов.

В 2016 году Беларусь импортировала сахара из РФ на 4,5 млн долларов. По словам Шустова, «в прошлом году в России был невиданный урожай сахарной свеклы». «В июне у них случился переизбыток сахара. Как следствие, произошел обвал цен, чтобы сбить ажиотаж к производству сахарной свеклы. Понятно, что в Беларуси и России случился диспаритет цен на сахар, бизнес сразу отреагировал. Белорусские крупные сети стали завозить сахар из России, который в итоге был дешевле белорусского. Мы к этому нормально отнеслись. Объем был небольшой. Он никак не отразился на наших продажах. С февраля пошла обратная динамика. В России стали повышаться цены на сахар», — сказал первый зампред «Белгоспищепрома».

Шустов уверяет, что никаких административных ограничений при поставках сахара из России в Беларусь не было. Но признался, что «одну партию с рынка сняли, потому что она не соответствовала стандартам технического регламента [Таможенного союза]».