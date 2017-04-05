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Матюшевский стал председателем наблюдательного совета Беларусбанка
06.04.2017 14:25 — Новости Экономики | Tut.by
Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский стал председателем наблюдательного совета Беларусбанка. Об этом
«На прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета, на котором были избраны председатель и заместители председателя наблюдательного совета банка. Председателем совета стал первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский», — говорится в сообщении.
Первым заместителем председателя набсовета избран министр экономики Владимир Зиновский, заместителем председателя — председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.
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Первым заместителем председателя набсовета избран министр экономики Владимир Зиновский, заместителем председателя - председатель Государственного комитета по...
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