Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский стал председателем наблюдательного совета Беларусбанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«На прошлой неделе состоялось заседание наблюдательного совета, на котором были избраны председатель и заместители председателя наблюдательного совета банка. Председателем совета стал первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский», — говорится в сообщении.

Первым заместителем председателя набсовета избран министр экономики Владимир Зиновский, заместителем председателя — председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.