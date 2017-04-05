После трагедии в Санкт-Петербурге все проблемы отошли на задний план. Об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

3 апреля, когда произошел теракт в петербургском метро , в городе с визитом находился президент Беларуси.

«Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече, и мы идем на эту встречу. Здесь происходит как раз параллельно в этот же момент террористический акт. И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи — мы были полны решимости поспорить, разрубить этот Гордиев узел, — все они отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочему, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить», — сказал Лукашенко.

Также отмечается, что во время беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко обстоятельно рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений «Запад-2017», итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.