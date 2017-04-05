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«Зубр Капитал» инвестировал в 21vek.by

06.04.2017 15:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Зубр Капитал проинвестировала в лидера электронной коммерции в Беларуси 21vek.by. Компания вошла в портфель фонда Zubr Capital Fund I.

Сумма сделали не разглашается. На сайте инвестиционной компании говорится о том, что «Зубр Капитал» приобрел блокирующий, но не контрольный пакет акций, а сумма сделки стандартная для фонда: 3-7 млн долларов.

«Интерес фонда Zubr Capital Fund I к сделке в сфере электронной коммерции, объясняется тем, что сегодня e-commerce является одной из самых перспективных областей экономики. Средний рост e-commerce в год составляет 5-15%. Это хороший показатель, и сильный аргумент для инвестирования в эту отрасль. В прошлом году рыночная стоимость Amazon стала в 1.5 раза больше всех крупнейших игроков в сфере традиционного ритейла вместе взятых (от WallMart до Best Buy). Вместе с тем, в Беларуси эта сфера развита хуже, чем даже в странах-соседях. Такое отставание команда Зубр Капитал оценивает, как возможности для быстрого развития новой портфельной компании», - говорится в пресс-релизе компании.

По словам Олега Хусаенова, генерального директора «Зубр Капитал», Беларусь отстает в развитии e-commerce не только от западных стран, но и от стран соседей: в Беларуси доля выручки e-commerce в ВВП страны составляет 0,6%, в то время как в России и Украине это 1,4% и 2,5% соответственно.

Хусаенов отметил, что главная задача фонда в этой сделке -  создать крупнейшего лидера в отрасли, который сможет продемонстрировать рост сферы в целом на уровне стран-соседей.

 
 
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Зубр Капитал проинвестировала в лидера электронной коммерции в Беларуси 21vek.by. Компания вошла в портфель фонда Zubr Capital Fund I.

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