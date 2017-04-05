Европарламент одобрил резолюцию, в которой осудил «репрессии до и во время демонстрации 25 марта» в Беларуси и назвал действия белорусских силовиков «непропорциональными и неуместными». Евродепутаты также призвали отменить декрет о тунеядстве и освободить всех арестованных демонстрантов. Голосованию по резолюции предшествовали дебаты, в которых звучали призывы вернуть санкции против официального Минска.



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Кроме разгона Дня Воли, в резолюции критикуется налет ОМОНа на офис незарегистрированного правозащитного центра «Весна», задержания не участвовавших в акциях протеста прохожих, уголовное дело «Белого легиона», превентивные задержания политиков, правозащитников и активистов, включая Николая Статкевича, задержания журналистов на акциях протеста, обыски в офисах «Белсата».

В резолюции также упоминается то, что Беларусь по-прежнему остается последней страной Европы, которая не отменила смертную казнь, а белорусско-российские военные учения «Запад-2017» включают в себя сценарии «нападения на западных соседей».

Европарламент осудил все эти события и призвал власти «немедленно и без условий освободить и снять все обвинения с мирных демонстрантов, журналистов, активистов, правозащитников и оппозиционеров, которые были задержаны на последних акциях протеста».

Депутаты также потребовали от Минска беспристрастно расследовать все обвинения в произвольных арестах и других нарушениях прав демонстрантов.

Резолюция также призывает белорусские власти перестать преследовать независимые СМИ и журналистов-фрилансеров, отменить статью 193.1 УК (наказание за деятельность от имени незарегистрированной организации), не ограничивать права гражданского общества.

— Настойчиво призываем Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая планирует провести свою 26-ю ежегодную сессию в Минске в июле 2017 года, принять в расчет последние события в Беларуси, и, как минимум, обеспечить вовлечение [в свою работу] демократической оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества.

Европарламент призвал отменить декрет № 3, которым был введен сбор с тунеядцев, как «морально сомнительную меру», которая ущемляет права более чем 470 тысяч белорусов.

Кроме того, в резолюции содержатся призывы к Минску сотрудничать со спецдокладчиком ООН по ситуации в Беларуси Миклошем Харашти, возобновить работу над реформой избирательной системы, ввести мораторий на смертную казнь.

Депутаты также призвали Еврокомиссию расширить образовательные программы, чтобы больше белорусов могло учиться в ЕС, и внимательно следить за соблюдением стандартов безопасности при строительстве БелАЭС.

Принятию резолюции, по традиции, предшествовали дебаты по ситуации в Беларуси. Так, депутат Косма Злотовски из Польши назвал белорусского президента «странным диктатором».

— Он то хочет быть ближе к России, то ближе к ЕС. Сегодня Лукашенко далек от ЕС. Он ввел глупый налог на безработицу (речь о декрете о тунеядстве — TUT.BY) и теперь люди против этого протестуют. Мы должны защищать гражданское общество, которое рождается сегодня в Беларуси.

Сорайя Пост из Швеции заявила, что власти Беларуси должны немедленно освободить арестованных мирных демонстрантов и журналистов.

— Если нет, то ЕС должен вводить санкции в отношении ответственных чиновников. Александр Лукашенко, давайте продолжать двигаться по пути сотрудничества, вместо того, чтобы говорить на языке санкций.

Литовский евродепутат Бронис Ропе, характеризуя политику Брюсселя по отношению к Минску, процитировал покойного российского политика Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

— Отменив часть санкций, мы надеялись, что правящий режим Лукашенко будет хоть частично уважать права человека.

Он напомнил о рисках строящейся БелАЭС, назвав ее «потенциальной атомной бомбой на границе ЕС».

Его соотечественник, давний критик Минска Пятрас Ауштрявичюс назвал снятие санкций ЕС жестом доброй воли, на который белорусская власть ничем не ответила.

— Выборы в сентябре — сфальсифицированы. Ни один политзаключенный не был реабилитирован. Спецдокладчика ООН игнорируют. Смертную казнь не отменили и продолжают казнить людей. АЭС под Островцом продолжает строиться в нарушение стандартов безопасности.

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Здроевски был более сдержан в оценках:

— Несомненно, ситуация в Беларуси ухудшилась. Но мы должны помнить, что Беларусь — не Португалия. Она находится там, где находится. Ее самый важный партнер — Россия. Я надеюсь, что усилия последний двух лет не пропадут зря.

Здроевски напомнил, что в Беларусь освободила политзаключенных в 2015 году, и заявил, что не поддерживает принятие резолюции, хотя и поддерживает дебаты о ситуации в Беларуси.

— Никто здесь, наверное, не хочет возобновления санкций. Но если репрессии против оппозиции и общества продолжатся, мы можем прийти к резолюции, которая призовет вернуть санкции.

Чешский евродепутат Павел Теличка заявил, что «медовый месяц закончился».

— Мы сняли санкции, пошли на уступки, ожидая изменений. Изменений не произошло, возобновились репрессии, мы должны вернуть санкции и они должны быть жестче, чем раньше. Когда мы увидим реформы, будем действовать в ответ.

Право-консервативный депутат Януш Корвин-Микке из Польши заявил, что резолюция должна осуждать декрет о тунеядстве, а не действия силовых структур в Беларуси. «Демонстранты и в других странах задерживаются», — пояснил свою позицию Корвин-Микке.

Евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин выступил против принятия срочной резолюции по Беларуси, которая включает в себя призывы отменить смертную казнь, пункты про АЭС и избирательную систему.

Агнешка Козловска-Раевич из Польши выступила за то, чтобы приостановить выделение уже одобренной европейской финансовой помощи Беларуси до тех пор, пока репрессии не прекратятся.

Европарламент полгода назад уже принимал резолюцию, критикующую действия официального Минска. В МИД Беларуси тогда заявили , что документ наносит ущерб нормализации отношений. Тем не менее, тогда дипломат Дирк Шубель из Европейской службы внешних действий (ЕСВД), которая отвечает за реализацию внешней политики ЕС, заявил , что резолюция не изменит подход Брюсселя к отношениям с Минском. Сейчас же представители ЕСВД сами выступили с резким заявлением по ситуации в Беларуси накануне голосования в Европарламенте.